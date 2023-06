(New York) Les arbitres-robots ne seront pas appelés à prendre les décisions dans le Baseball majeur en 2024.

Ronald Blum Associated Press

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déclaré que le Système automatisé de balles-prises (ABS), présentement utilisé au niveau AAA, ne devrait pas l’être dans les Majeures en 2024.

Manfred a indiqué que les gouverneurs des clubs ont l’impression d’avoir effectué beaucoup de changements récemment avec les nouvelles règles mises en place et qu’ils préfèrent laisser retomber la poussière avant d’aller de l’avant avec d’autres changements. Certains problèmes persistent également avec l’ABS, malgré tous les tests effectués.

L’un de ces problèmes est d’établir une zone de prises digitalisée.

La Ligue Atlantic, une ligue indépendante, a testé l’ABS lors de son match des étoiles en 2019. La Ligue d’automne de l’Arizona l’a essayé la même année avec les plus beaux espoirs des Majeures. L’ABS a ensuite été utilisé dans huit des neuf stades de la Ligue Southeast, de niveau A, en 2021, avant d’être testé au niveau AAA en 2022.

Cette saison dans les AAA, la moitié des matchs utilisent l’ABS tandis que pour l’autre moitié des rencontres, les arbitres appellent eux-mêmes les balles et les prises. Les équipes ont toutefois le droit de contester ces décisions.

La MLB a adopté la règle du chronomètre entre les lancers cette saison, en plus de restreindre l’utilisation de défensives spéciales, de limiter le nombre de tentatives de prises à contrepied par les lanceurs et la mise en place de buts plus larges.

Le temps moyen d’une rencontre de neuf manches a chuté à deux heures 38 minutes (2 : 38), comparativement à 3 : 05 après le nombre de matchs en 2022. La moyenne au bâton de ,248 est en hausse par rapport à celle de ,243 pour toute la saison 2022. Elle est en voie de devenir la plus haute depuis la saison 2019.