(Chicago) La saison du Baseball majeur sera lancée jeudi. Pour certains joueurs et gérants, il s’agira aussi de leur premier match dans un nouvel uniforme.

Jay Cohen Associated Press

Voici quelques-uns des gros noms de la MLB à avoir changé d’adresse et qui pourraient avoir un impact important dès cette saison :

Jose Abreu, 1er-but, Astros de Houston

Abreu a été l’un des joueurs les plus constants depuis ses débuts dans les Majeures, en 2014. Il a frappé au moins 25 circuits et produit au moins 100 points dans six de ses neuf premières saisons. Celui qui a été sélectionné trois fois pour le match des étoiles avait frappé pour ,317 avec 19 circuits et 60 points produits dans la saison 2020 écourtée, se méritant le titre de joueur par excellence de l’Américaine.

Après neuf saisons dans l’uniforme des White Sox de Chicago, il a signé un pacte de trois ans et 58,5 millions US avec les Astros en novembre. Son arrivée a pris encore plus d’importance après la fracture du pouce droit subie par Jose Altuve à la Classique mondiale.

Xander Bogaerts, arrêt-court, Padres de San Diego

L’une des plus grosses surprises sur le marché des joueurs autonomes a été le contrat de 280 millions pour 11 ans que lui ont consenti les Padres en décembre. Ce contrat solidifie toutefois leur rôle offensif déjà bien nanti, mais surtout leur défense à l’avant-champ.

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Xander Bogaerts

Le baseballeur de 30 ans a frappé ,307 avec 15 circuits et 73 points produits à sa dernière saison avec les Red Sox de Boston. Avec Bogaerts dans la formation, les Padres comptent sur quatre joueurs avec de l’expérience à l’arrêt-court, un timing idéal avec les nouvelles règles limitant les défenses spéciales.

Daulton Varsho, voltigeur, Blue Jays de Toronto

Varsho a été acquis par transaction en décembre après avoir établi des sommets personnels avec 27 circuits, 74 points produits et 16 buts volés en 151 matchs avec les Diamondbacks de l’Arizona en 2022. Choix de deuxième tour des D’backs en 2017, il a passé ses trois premières saisons avec cette formation.

Âgé de 26 ans, Varsho apportera un équilibre au rôle largement dominé par les frappeurs droitiers des Jays, qui comprend notamment Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette, Matt Chapman et George Springer. Il s’avère également un joueur très polyvalent en défense, lui qui peut aussi joueur comme receveur.

Trea Turner, arrêt-court, Phillies de Philadelphie

Le contrat de 11 ans et 300 millions de Turner avec les champions de la Nationale semble être une association parfaite. Il apporte sa vitesse et son agilité à un rôle offensif qui, quand tout le monde est en santé, compte déjà sur Bryce Harper, Kyle Schwarber et J. T. Realmuto.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Trea Turner

Turner, qui a gagné la Série mondiale avec les Nationals de Washington en 2019, a frappé pour ,298 avec 21 circuits et un sommet personnel de 100 points produits pour les Dodgers l’an dernier. Il a aussi volé 27 en 2022 et les plus coussins et les limites imposées aux tentatives d’épinglage que peuvent effectuer les lanceurs devraient en faire un coureur encore plus dangereux en 2023.

Pedro Grifol, gérant, White Sox de Chicago

Il y a beaucoup de talents chez les White Sox, dont l’as partant Dylan Cease et l’arrêt-court étoile Tim Anderson. Mais l’équipe n’a pu faire mieux qu’une fiche de 81-81 et a raté les séries après y avoir participé lors des deux saisons précédentes en 2022.

C’est ici qu’intervient Grifol, embauché en novembre après que Tony La Russa eut démissionné pour des raisons de santé. Grifol, un ancien receveur des ligues mineures, a passé les 10 saisons précédentes dans divers rôles au sein de l’organisation des Royals de Kansas City. Il a été encensé pour son attention aux détails et le rythme de ses entraînements pendant le camp. Mais la pression sera forte.

Sean Murphy, receveur, Braves d’Atlanta

Murphy a été acquis dans une transaction tripartite en décembre, la plus grosse transaction de l’entre-saison des Braves. L’équipe qui vient de remporter cinq titres consécutifs dans l’Est de la Nationale, a alors offert un contrat de six ans et 73 millions au receveur, tablant sur la poursuite de son développement derrière le marbre.

Âgé de 28 ans, Murphy a établi des sommets en carrière avec une moyenne au bâton de ,250, 18 circuits et 66 points produits en 148 rencontres avec les Athletics d’Oakland la saison passée. Il est aussi reconnu pour son jeu en défense, lui qui a remporté un Gant d’Or en 2021. Travis d’Arnaud et lui devraient procurer aux Braves l’un des meilleurs tandems derrière le marbre.