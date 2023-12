Jake Allen perd des matchs, de toute évidence, mais est-ce bien de sa faute ? On fait le tour de la question, et même plus, et puis au fait, est-ce que ce ménage à trois devant le filet du Canadien va durer ? Nos experts avancent que ça pourrait durer plus longtemps qu’on pense… Pendant ce temps, chez les Penguins de Pittsburgh, ça ne va pas du tout, et on se demande si l’embauche d’Erik Karlsson était vraiment nécessaire, tout comme l’embauche de John Tavares à Toronto. Et puis, ces six matchs de suspension à David Perron, à quoi ça rime ?

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

Quand il [Martin St-Louis] parlait des joueurs de talent qui ne vont pas beaucoup ‟en dedans”, il ne l’a pas nommé, et je ne pense pas non plus que son but était de passer un message, mais on peut très difficilement ne pas penser à Cole Caufield. Simon-Olivier Lorange

Si le téléphone de Kent Hughes ne sonne pas d’ici le mois d’avril, vous allez l’avoir toute l’année, le ménage à trois [devant le filet]. Richard Labbé

Par rapport à Erik Karlsson, j’ai envie de poser la bonne vieille question de Pierre-Yves McSween : en as-tu vraiment besoin ? Les Penguins, est-ce que c’était Erik Karlsson qui leur manquait pour être une équipe aspirante à la Coupe Stanley ? Simon-Olivier Lorange

