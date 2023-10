Le Canadien est aux prises avec un sérieux problème d’indiscipline sur la glace, et l’entraîneur-chef Martin St-Louis a admis qu’il était temps pour lui de « serrer la vis ». Or, comment peut-il s’y prendre avec l’effectif qu’il a sous la main ? Et jusqu’où ira sa patience ? Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en discutent avec Antoine Roussel et Jérémie Rainville, du 98,5 FM. On se penche aussi sur le cas de l’avantage numérique, et on se demande : est-il envisageable de séparer Nick Suzuki et Cole Caufield ?

Mike Matheson, c’est un bon joueur de hockey, mais est-ce que c’est un quart-arrière d’une bonne équipe de la Ligue nationale en avantage numérique ? Je ne pense pas. Simon-Olivier Lorange

Pour Nick Suzuki, la blessure de Kirby Dach, c’est une grosse tuile pour lui. Avec Dach qui était susceptible d’animer un trio efficace, ça changeait complètement la dynamique en attaque. Simon-Olivier Lorange

Ça ne devrait pas être une vache sacrée, ce duo-là [Suzuki et Caufield]. Tu peux faire des expériences et voir ce que Caufield peut te donner avec Newhook ou avec Monahan. Pourquoi pas ? Guillaume Lefrançois

