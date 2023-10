Sortie de zone, saison 5

Épisode 6 : Qu’a-t-on appris du premier match du Canadien ?

Le Canadien amorce sa saison à domicile ce samedi soir en recevant les Blackhawks de Chicago, et la visite de Connor Bedard fait exploser le prix des billets ! Le Canadien revient aussi d’une visite et d’un premier match chez les Leafs à Toronto. Est-ce que ce premier match nous a appris quelque chose et, si oui, quoi ? Et de ce match, qui est revenu avec une mention en hausse et une mention en baisse ?