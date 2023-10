Le Canadien amorce sa saison à domicile ce samedi soir en recevant les Blackhawks de Chicago, et la visite de Connor Bedard fait exploser le prix des billets ! Le Canadien revient aussi d’une visite et d’un premier match chez les Leafs à Toronto. Est-ce que ce premier match nous a appris quelque chose et, si oui, quoi ? Et de ce match, qui est revenu avec une mention en hausse et une mention en baisse ?

Pendant ce temps, il y a toujours trois gardiens devant le filet montréalais et on se demande si ça peut durer. Autre détail croustillant : le DG Kent Hughes a laissé entendre que le Canadien pourrait être en mode achat si jamais il est dans la course aux séries. Enfin, on se penche sur les aléas du plafond salarial et sur un autre coup douteux sur la glace.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Richard Labbé, Guillaume Lefrançois, Antoine Roussel

Pour moi, [Arber Xhekaj] a reviré Ryan Reaves dans ses bobettes et ça a fait en sorte que Reaves faisait moins le fin finaud, bien qu’il ait célébré, et ça m’a beaucoup dérangé. Antoine Roussel

Il y a tellement eu d’espoirs qui ont été repêchés dans les dernières années qu’on en a trop. […] Donc le Canadien a les outils si jamais il devait décider d’être acheteur. Guillaume Lefrançois

Reaves qui frappe Guhle, c’est un coup pour faire mal, je ne pense pas que c’était pour blesser. Le geste de Hathaway contre Werenski, c’est carrément pour blesser. Guillaume Lefrançois

