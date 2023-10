En entrevue avec La Presse la semaine dernière, le vice-président aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, a ouvert la porte à la possibilité que son club commence la saison avec trois gardiens. Est-ce une bonne idée ? Et si c’est le cas, à qui offrir des départs entre Jake Allen et Cayden Primeau ?

Nos panélistes Stéphane Waite, Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt et notre animateur Jérémie Rainville ont des avis divergents. Aussi : leurs avis sur les camps de Mattias Norlinder, Juraj Slafkovsky et Logan Mailloux, et Stéphane raconte des anecdotes de retraites fermées lorsqu’il était avec le Canadien de Montréal et les Blackhawks de Chicago.

Moi, j’ai vraiment une proposition du champ gauche : si Jake Allen n’a pas un bon début de saison, c’est lui que j’enverrais à Laval. Simon-Olivier Lorange

Ça va prendre, à mon avis, un miracle pour que le Canadien soit pertinent au mois de mars. Je ne les vois pas à cinq points d’une course aux séries en mars. Alexandre Pratt

Dans le contexte du Canadien, je pense qu’[une retraite fermée], c’est le fun, parce qu’ils ont beaucoup de jeunes et ça ne peut pas être mauvais. Stéphane Waite

