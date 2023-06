Sortie de zone, saison 4

Épisode 53 : Projection dans le futur

La saison du Canadien s’achève, alors que la moitié de l’équipe est éclopée. À quoi ressemblera la formation, la saison prochaine, lorsque tous les blessés seront revenus ? Qui sera le gardien numéro un ? Y aura-t-il de la place pour Sean Farrell ? Pierre-Luc Dubois passera-t-il au Tricolore ? Kent Hughes échangera-t-il des défenseurs pour des attaquants ? L’animateur Jérémie Rainville et les panélistes Richard Labbé, Alexandre Pratt et Stéphane Waite divergent d’opinion. On reçoit aussi l’entraîneur des défenseurs du Canadien, Stéphane Robidas, qui passe sa brigade en revue et nous confie quel joueur l’a le plus surpris.