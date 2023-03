Sortie de zone, saison 4

Épisode 47 : Les Québécois se lèvent

Rarement, au cours des dernières années, a-t-on vu autant de Québécois en même temps dans la formation du Canadien. Et rarement les a-t-on tous vus aussi bien paraître en même temps. Certains ont été des piliers cette saison ; d’autres sont apparus en cours de route et ont su faire leur place. Jusqu’à quel point l’énergie déployée par les joueurs d’ici contribue-t-elle aux succès du club ? Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange en discutent avec Stéphane Waite et Jérémie Rainville, du 98,5 FM. En outre, on se demande qui, de Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylönen et Alex Belzile, sera un incontournable la saison prochaine. Et on se questionne sur les problèmes d’indiscipline du Tricolore.