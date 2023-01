La longue pause qui s’amorcera bientôt tombe à point nommé pour les nombreux blessés du Canadien, mais aussi pour Nick Suzuki. Le capitaine de l’équipe traverse une longue période creuse, qu’il espère laisser derrière lui avant de partir pour le match des Étoiles.

Le Canadien dépend-il trop de Suzuki ? Et le joueur de centre dépend-il trop des ailiers à ses côtés ? Nos journalistes Richard Labbé et Simon-Olivier Lorange en discutent avec Jérémie Rainville et Stéphane Waite, du 98,5 FM. On revient aussi sur la déconfiture du CH samedi dernier à Ottawa et sur la première expérience d’Owen Beck dans la LNH.

Nick Suzuki, ça ne va pas du tout, c’est 9 points en 24 matchs, dont seulement 2 buts, et il est - 17 […] Je ne pense pas qu’il faut nécessairement paniquer parce que je pense qu’on a vu que Nick Suzuki est un très bon joueur et qu’il peut le redevenir, mais c’est une très grosse panne. Simon-Olivier Lorange

Ce que je remarque du Canadien, c’est que quand on joue contre des grosses équipes, ils ont peur de perdre, donc les joueurs jouent avec beaucoup plus d’énergie. Quand on joue contre des équipes moyennes ou plus faibles, on sort avec zéro énergie. Stéphane Waite

