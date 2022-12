Même s’il vient d’amasser trois points sur une possibilité de quatre depuis le début du voyage, le Canadien continue à perdre des plumes et ne retrouve plus son niveau de jeu des deux premiers mois de la saison. L’impact des blessures commence à se faire sentir, notamment celle à Sean Monahan, absent depuis maintenant plus de deux semaines.

Pendant que l’on parle d’un trou au centre, l’avenir de Bo Horvat est plus incertain que jamais à Vancouver. Nos invités croient toutefois tous que le Tricolore devrait passer son tour. Malgré une baisse collective des performances du CH, le jeu d’Anthony Richard a retenu l’attention. Le Québécois a inscrit son premier but dans la LNH mercredi et profite au maximum de sa chance. Son rappel, à 26 ans, c’est aussi un message positif envoyé aux joueurs dans le club-école, souligne Antoine Roussel.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel

Le ralentissement du Canadien coïncide aussi avec l’absence de Sean Monahan. On dirait qu’on a tendance à l’oublier, mais ça a quand même laissé tout un trou dans la formation. Guillaume Lefrançois

Le noyau fort avec lequel le Canadien va faire sa prochaine poussée, il est plus jeune [que Bo Horvat]. Et quand ce noyau-là va avoir 27 ans, je parle ici des Suzuki, Caufield, Guhle et compagnie, Horvat va en avoir 33, 34. Alexandre Pratt

