Sortie de zone, saison 4

Épisode 26 : Qui sont les passagers ?

Le Canadien vient de s’incliner face aux Sénateurs d’Ottawa et aux Ducks d’Anaheim, et l’entraîneur-chef Martin St-Louis est mécontent. « On avait trop de passagers », a-t-il affirmé après la défaite contre les Ducks, sans nommer de joueurs. À qui fait le chapeau ? Nos panélistes Richard Labbé, Alexandre Pratt et Jeremy Filosa soumettent des noms à l’animateur Jérémie Rainville.