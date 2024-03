Je trouve fascinante l’histoire de Mike Ribeiro, autant sa carrière à haute intensité que ses frasques personnelles en parallèle. Un talent qu’on disait équivalent à celui de Gretzky, une gueule d’Hollywood, une dégaine nonchalante autant sur la glace que dans ses entrevues avec les journalistes, une vie nocturne très olé olé… Et puis le fait que son propre agent ne savait même plus où il se trouvait ! Mike Ribeiro est un peu comme un grand artiste au potentiel énorme, mais dont le comportement est frustrant tellement il est désordonné. Tout plein d’éléments rocambolesques qui pourraient facilement faire l’objet d’un très bon film biographique. Il ne reste qu’à trouver l’acteur qui pourrait le personnifier et on tient un bon projet !