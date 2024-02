La pression est un privilège, comme de pouvoir performer à ce niveau. Malgré tout, j’ai travaillé dur toute ma vie pour cela. Si je ne travaille pas toujours dur, il y a évidemment quelqu’un qui peut vous remplacer. Il y a toujours quelqu’un qui peut en vouloir davantage. Alors, je vais juste essayer de garder cet état d’esprit. Rylan et Benjamin sont des plongeurs phénoménaux et ils vont me motiver à toujours me pousser moi-même.