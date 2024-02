Marie-Philip Poulin (29) célèbre avec ses coéquipières Tereza Vanisova (21) et Maureen Murphy. Les joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin doivent porter une protection faciale complète, qu’il s’agisse d’une grille ou d’une visière.

Les transactions dans la Ligue américaine

Est-ce qu’il y a des transactions entre les équipes de la Ligue américaine ?

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Les Americans de Rochester ont conclu une transaction plus tôt ce mois-ci avec le Rocket de Laval.

Oui. Par exemple, le 11 janvier dernier, les Americans de Rochester ont échangé le défenseur Chris Jandric au Rocket de Laval en retour du défenseur Noah Laanouan. Notez qu’il s’agit de deux joueurs possédant un contrat de la Ligue américaine : ils ne sont donc associés à aucun club de la LNH. Les joueurs possédant un contrat de la LNH ne seront échangés que par leur club d’appartenance, même s’ils se destinent aux ligues mineures.

La grille complète au hockey féminin

Pourquoi les joueuses de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin portent-elles la grille complète ? Ne peuvent-elles pas porter la demi-visière comme les hommes ?

Réponse de Simon-Olivier Lorange

La Ligue a décidé de calquer ses règlements sur ceux de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui impose une protection faciale complète pour les joueuses.

Elles sont en effet tenues de porter une protection faciale complète, qu’il s’agisse d’une grille ou d’une visière. La Ligue a décidé de calquer ses règlements sur ceux de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui impose cette pièce de protection aux femmes. Au fond, la joueuse de l’équipe de New York Ella Shelton a le mieux expliqué le raisonnement : « J’aime que toutes mes dents restent au bon endroit. J’ai dépensé tellement d’argent pour les rendre droites, j’aimerais qu’elles restent ainsi. »

Les publicités sur les bandes

J’aimerais savoir comment fonctionne la publicité sur les bandes des patinoires de la LNH. Est-ce seulement pour la télévision ? Ou bien les spectateurs assis dans les arénas peuvent-ils les voir ?

Réponse de Simon-Olivier Lorange

La LNH déploie depuis la saison dernière un système de publicités virtuelles, imperceptibles pour les spectateurs sur place, au Centre Bell.

Au début de la saison dernière, la LNH a déployé un système de publicités virtuelles. Les spectateurs sur place n’y voient que du feu : les publicités sont imprimées et collées sur les bandes, comme elles l’ont toujours été. Celles que l’on voit à la télévision sont toutefois « ajoutées » grâce à une technologie qui n’est pas censée entrer en conflit avec l’action sur la glace ; l’expérience de la saison complète nous a quand même appris que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu’en théorie. Il n’en demeure pas moins que les équipes – et la ligue ! – peuvent générer de nouveaux revenus en vendant des segments de 30 secondes présentés pendant l’action et ciblés vers les marchés des deux équipes impliquées dans la rencontre.

Deux lanceurs en alternance ?

J’ai déjà assisté à un match de baseball amateur où une équipe utilisait en alternance deux lanceurs, un droitier et un gaucher, selon le frappeur affronté, un droitier ou un gaucher. Le lanceur remplacé jouait alors à la position de champ centre. Est-ce qu’une telle situation s’est déjà présentée dans le baseball professionnel ?

Réponse d'Alexandre Pratt

Une alternance entre un lanceur gaucher et un lanceur droitier pendant toute une partie au baseball majeur ? Possible, mais aucune occurrence n'a été trouvée.

On a déjà vu des lanceurs alterner entre le champ et le monticule dans une même partie dans les ligues majeures. C’est permis, tant que le joueur occupe une position défensive. Mais une alternance gaucher-droitier pendant toute une partie ? Je n’ai trouvé aucune occurrence. Aujourd’hui, ce serait pratiquement impossible, car un releveur doit affronter un minimum de trois frappeurs ou terminer une manche.

À qui le but ?

À qui le but serait-il crédité si, en début de partie, un joueur rentrait par inadvertance la rondelle dans son propre but sans que l’autre équipe ait touché à la rondelle ?

Réponse de Jean-François Téotonio

Le joueur de centre qui a pris part à la mise en jeu en début de match pourrait bien être crédité d'un but si aucun de ses coéquipiers n'a touché à la rondelle avant qu'elle ne pénètre dans le filet adverse.

On parle ici d’une situation extrêmement rare, qui risque pratiquement de ne jamais se produire. Habituellement, la règle indique que le dernier joueur adverse ayant touché à la rondelle sera crédité du but. Si, comme vous le dites, le jeu se déroule en tout début de match, il est plus probable que le joueur adverse qui a pris part à la mise en jeu devienne l’auteur de la malheureuse réussite de son vis-à-vis. Il n’y a toutefois pas de règle officiellement écrite dans le livre des règlements de la LNH à cet effet.