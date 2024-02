Annoncée depuis deux semaines et attendue avec impatience par le public, une conférence de presse de la police de London a fourni peu, voire pas de nouvel éclairage sur l’agression sexuelle alléguée qui serait survenue en marge d’un évènement de Hockey Canada en juin 2018. Le corps policier, toutefois, a offert ses excuses formelles à la victime pour la manière dont s’est déroulée l’enquête.

Une femme affirme avoir été agressée dans une chambre d’hôtel de London par des membres de l’équipe canadienne ayant remporté la médaille d’or au Championnat mondial junior 2018. Cinq hockeyeurs, Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart et Michael McLeod, font aujourd’hui face à des accusations d’agression sexuelle.

Peu de temps après l’évènement de juin 2018, la police de London a ouvert une enquête qu’elle a conclue, sans accusations, en février 2019. Ce n’est qu’en juillet 2022, après que l’affaire eut été révélée au public et que de « nouveaux éléments de preuves et de nouvelles informations » eurent été dévoilés, que l’enquête a été rouverte. Un an et demi après la réactivation du dossier, et cinq ans et demi après l’agression alléguée, des suspects sont accusés.

« J’offre mes sincères excuses à la victime et à sa famille pour le temps que ç’aura pris pour atteindre ce point », a déclaré Thai Truong, chef de la police de London, lundi après-midi.

« Ça n’aurait pas dû être si long, a-t-il ajouté plus tard pendant le point de presse de quelque 45 minutes. Ça ne devrait pas prendre des années avant d’arriver à ce résultat. Aucune victime d’agression sexuelle ne devrait devoir attendre aussi longtemps. »

En 2022, une « révision » du dossier a été confiée à la sergente-détective Katherine Dann, de l’unité des agressions sexuelles et d’abus contre les enfants. Cette « révision », jumelée à la divulgation de nouvelles informations, a mené à la réouverture formelle de l’enquête, à laquelle de nouvelles ressources ont été allouées. Les personnes affectées à l’enquête initiale « ne font plus partie de cette équipe en ce moment », a affirmé le chef Truong.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Malgré les multiples questions des représentants des médias, les deux agents de la paix ont fourni très peu de réponses concrètes sur le processus d’enquête, puisque l’affaire est désormais devant les tribunaux.

De fait, les cinq accusés ont comparu devant la Cour de London, lundi matin.

PHOTOS MATT SLOCUM, NOAH K. MURRAY, PAUL SANCYA, COREY SIPKIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les cinq accusés de gauche à droite : Alex Formenton, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dube et Carter Hart

En plus du chef d’accusation d’agression qui vise chacun des suspects, McLeod est en outre accusé « d’avoir participé à une infraction ».

Aucun des cinq prévenus ne s’est présenté au palais de justice de London – ils s’étaient déjà rendus à la police au cours des derniers jours. Leurs avocats ont discuté avec la cour par vidéoconférence. Aucun plaidoyer n’a encore été déposé jusqu’ici, mais il est attendu que les cinq hommes plaident non coupable.

Selon les médias sur place, le juge a imposé un avis de non-publication sur l’identité de la victime et sur celle de deux témoins clés. La Couronne a déclaré disposer de preuves « substantielles », que ce soit par écrit ou sur bande audio, réunies par la police de London. Toutes les parties repasseront en cour le 30 avril prochain.

Le corps policier avait ouvert une première enquête après l’agression alléguée, en 2018, mais avait fermé le dossier au cours des mois suivants. L’enquête a été rouverte en 2022 après que la victime alléguée, identifiée à ce jour par les initiales E. M., eut intenté une poursuite au civil contre d’ex-joueurs de la Ligue canadienne de hockey et Hockey Canada. La fédération avait conclu une entente hors cour avec E. M., en échange d’une somme d’argent et d’une entente de confidentialité. Cette entente ne restreint toutefois pas le dépôt d’accusations au criminel.

Quatre des cinq prévenus – Hart (Flyers de Philadelphie), Dube (Flames de Calgary), Foote et McLeod (Devils du New Jersey) – évoluaient dans la LNH jusqu’à tout récemment. Quant à Formenton, ses droits appartiennent aux Sénateurs d’Ottawa, mais aucun contrat ne le lie à l’équipe depuis juillet 2022. Il évolue depuis ce temps avec le HC Ambri-Piotta, en Suisse. Tous les joueurs ont obtenu, il y a quelques jours, un congé jusqu’à nouvel ordre de leur club respectif.

La semaine dernière, en marge de la présentation du Match des étoiles à Toronto, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a affirmé qu’il serait « surpris » que les accusés jouent de nouveau cette saison. Les quatre qui sont actuellement sous contrat deviendront joueurs autonomes avec restriction l’été prochain : chaque organisation aura alors le choix de leur offrir une nouvelle entente, de retenir leurs droits sans contrat ou de couper les ponts avec eux en ne leur déposant pas d’offre qualificative. Le commissaire a par ailleurs le pouvoir de les suspendre ou de résilier leurs contrats sur-le-champ en raison des accusations qui pèsent sur eux, mais M. Bettman n’a pas laissé croire jusqu’ici qu’il se prévaudrait de cette option.

Avec La Presse Canadienne