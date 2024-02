En plus de la police de London et de la LNH, Hockey Canada a aussi enquêté sur cette affaire qui a jeté une ombre sur le sport au Canada.

(Toronto) Les cinq membres de l’équipe de hockey junior canadienne de 2018 accusés d’agressions sexuelles — Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart et Michael McLeod — doivent comparaître lundi matin pour la première fois.

Paola Loriggio La Presse Canadienne

Selon des documents judiciaires, McLeod est aussi accusé « d’avoir participé à une infraction. »

Tous doivent comparaître devant un tribunal de London, en Ontario.

Les avocats ont déjà indiqué que leurs clients comptaient se défendre contre les accusations. On s’attend à ce que chacun plaide non coupable.

PHOTOS MATT SLOCUM, NOAH K. MURRAY, PAUL SANCYA, COREY SIPKIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE De gauche à droite : Alex Formenton, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dubé et Carter Hart

Aucun des faits qui leur sont rapprochés n’a encore été prouvé devant un tribunal.

La police de London doit présenter une mise à jour de son enquête plus tard dans la journée. Elle avait mis un terme à une première enquête en février 2019 sans porter plainte, mais avait rouvert le dossier en 2022.

L’intérêt porté à ce genre de cause pourrait contribuer à déclencher des discussions sur le concept de consentement. Est-il vraiment bien expliqué au sein des diverses organisations sportives du pays ? se demande la directrice du Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children de l’Université Western, Katreena Scott.

« Les discussions sur comment les principales organisations sportives réagissent aux agressions sexuelles, sur comment elles réagissent à des actes individuels, sur comment elles tiennent les individus responsables n’ont pas été assez loin », juge-t-elle.

Mme Scott aimerait aussi que l’on s’interroge sur comment les organisations s’occupent de ce problème de manière préventive.

Michael Kehler, un professeur de l’Université de Calgary, rappelle que cette cause n’est qu’un élément de la longue histoire des rapports entre la culture sportive et la masculinité. Traditionnellement, les hommes et les garçons ont eu peu de comptes à rendre sur leur conduite dans ce milieu, rappelle-t-il.

« C’est le contexte. Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui, c’est quelque chose que l’on connaissait depuis un certain temps déjà », souligne-t-il.

Quatre des cinq joueurs accusés ont des contrats avec organisations de la LNH : Dubé avec les Flames de Calgary, McLeod et Foote avec les Devils du New Jersey, Carter Hart avec les Flyers de Philadelphie. Le cinquième, Alex Formenton, jouait en Suisse. Les cinq ont tous obtenu des congés à durée indéterminée de leur club respectif.

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, a refusé vendredi de parler de sanctions contre eux.

« En ce moment, la chose la plus responsable et la plus prudente pour nous est d’attendre la conclusion des procédures judiciaires, après quoi nous réagirons de manière appropriée à ce moment-là », a-t-il déclaré.

En plus de la police de London et de la LNH, Hockey Canada a aussi enquêté sur cette affaire qui a jeté une ombre sur le sport au Canada. L’organisme n’a pas réagi officiellement aux accusations.