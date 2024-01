Un avocat canadien a déclaré que les joueurs de l’équipe canadienne de hockey junior de 2018 qui font face à des accusations d’agression sexuelle pourraient également faire face à des conséquences légales de leurs équipes respectives.

La Presse Canadienne

Richard McLaren, un avocat ontarien qui a écrit un rapport sur le dopage étatique en Russie aux Jeux olympiques, a indiqué que ces joueurs pourraient être bannis de la LNH pour avoir contrevenu aux codes de conduite des clubs et de la ligue.

Il prétend que même si les joueurs sont acquittés devant les tribunaux, le code de conduite mis en place par l’Association des joueurs et les clubs pourrait les empêcher de jouer de nouveau dans la LNH.

Le circuit Bettman a mené sa propre enquête sur ces allégations d’agression sexuelle, qui n’ont pas été prouvées en cour.

Les avocats des cinq joueurs — Alex Formenton, l’attaquant des Flames de Calgary Dillon Dube, le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart, l’attaquant des Devils du New Jersey Michael McLeod et son coéquipier, le défenseur Cal Foote — ont déclaré que leurs clients allaient plaider non coupable.

Formenton, un ex-porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa qui joue en Suisse, s’est rendu à la police de London dimanche.

Les cinq joueurs ont quitté leur équipe professionnelle pour une durée indéterminée.

Les équipes de la LNH ont redirigé les demandes au sujet de ces joueurs à la LNH. La ligue n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.