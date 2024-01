Au lendemain de sa victoire de samedi où elle avait devancé sa compatriote Marielle Thompson en grande finale, Hannah Schmidt a frappé un autre grand coup, dimanche, à la Coupe du monde de ski cross de Nakiska, en Alberta, en s’imposant une fois de plus.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

L’athlète de Mont-Tremblant qui a mené la finale du début à la fin a devancé la Française Marielle Berger-Sabbatel ainsi qu’une autre athlète de Mont-Tremblant, Brittany Phelan.

« Honnêtement, c’est une peu une surprise et j’étais sans mots après la course. J’ai été rapide toute la semaine sur le parcours, tant à l’entraînement qu’en qualifications. Être en avant et défendre sa place, c’est un élément clé sur ce parcours. Je me sentais confiante », a mentionné Schmidt, rayonnante au bout du fil en entrevue à Sportcom.

Dans l’ultime course, Schmidt n’a eu que le troisième meilleur temps de réaction au départ, sauf que son efficacité à la sortie des premiers rouleaux lui a permis de prendre les commandes de l’épreuve devant la Française. Le duo de tête a rapidement creusé un écart sur les deux autres finalistes.

« Je ne suis pas toujours la plus forte à la première poussée de sortie du portillon de départ, mais j’ai beaucoup travaillé cet aspect l’été dernier afin d’être plus rapide et explosive. C’est à la moitié du départ que je prends mon rythme pour ensuite prendre la tête de course et défendre ma ligne. »

Derrière, Phelan a fait son dépassement sur la Suisse Fanny Smith peu après la mi-parcours, ce qui lui permet de monter sur un deuxième sur un deuxième podium en 2023-2024 après sa deuxième place obtenue à Val Thorens, en France, en décembre.

Cette troisième victoire cette saison permet à Schmidt de passer de la troisième à la deuxième place du classement provisoire de la Coupe du monde avec 469 points. Marielle Berger-Sabbatel demeure au sommet à 480 points. La Française est montée cinq fois sur le podium cette saison, sauf qu’elle n’a pas encore signé de victoire.

Est-ce que le Globe de cristal est maintenant dans son viseur de la native d’Ottawa ?

« Oui, ce serait le rêve ultime ! Je ne veux pas avoir ce rêve trop en avant dans ma tête, mais plus en arrière. Y aller une course à la fois, c’est la seule façon que je pourrai y arriver, tout en ayant confiance dans mon ski. C’est une bataille et toutes les filles dans le Top-8 peuvent monter sur le podium », a poursuivi celle qui a eu le bonheur de voir ses parents être présents au bas de la piste.

L’épreuve masculine a été remportée par le Suisse Jonas Lenherr. Jared Schmidt a vu sa journée prendre fin en quart de finale à la suite d’un accrochage dans un virage avec son compatriote Carson Cook alors qu’il était deuxième. Schmidt s’est retrouvé au sol, mais rien de cassé pour le skieur de Mont-Tremblant, exception faite de son bâton gauche.

Le circuit de la Coupe du monde de ski cross retournera en Europe, plus précisément sur un tout nouveau parcours de Saint-Moritz, en Suisse, à compter de samedi prochain.