Les deux équipes canadiennes d’escrime qui étaient en action vendredi ont joué le rôle de négligées aux Jeux panaméricains de Santiago. Toutes deux opposées aux États-Unis en finale, elles n’ont cependant pas réussi à causer la surprise et ont reçu l’argent à leur arme respective.

Sportcom

Il y a quatre ans, aux Jeux panaméricains de Lima, les États-Unis avaient remporté 10 des 12 médailles d’or en jeu à l’escrime. À Santiago, nos voisins du Sud comptent désormais huit des dix premières places avec deux épreuves à disputer.

Vendredi, au fleuret masculin comme au sabre féminin, les formations canadiennes n’ont pas tiré à la hauteur de leurs attentes en grande finale et ont conclu sur la deuxième marche du podium.

Les fleurettistes ont été les premiers à s’élancer pour l’obtention d’une médaille d’or. Ils ont fait face à des adversaires de taille qu’ils connaissent assez bien, soit ceux de la formation américaine classée deuxième au monde. Les trois escrimeurs qui la composaient, Gerek Meinhardt, Nick Itkin et Miles Chamley Watson, sont respectivement 2e, 6e et 16e au monde à l’individuel.

Dans le camp canadien, Maximilien Van Haaster est l’athlète le mieux classé au 34e rang mondial.

C’est d’ailleurs lui qui a ouvert le bal en finale, vendredi soir.

La partie a été interrompue alors que le Québécois tirait de l’arrière 4-2, le fleuret de son adversaire ayant abîmé son gant protecteur. Meinhardt a réussi une cinquième touche pour mettre fin à la manche dès la reprise.

Blake Broszus et Patrick Liu ont suivi, puis lorsque Van Haaster est revenu sur la piste, son équipe tirait de l’arrière 20-10 et il s’est incliné 5-2. Les États-Unis ont filé vers une victoire convaincante de 45-19 afin de rafler l’or.

« On le voit avec ce pointage, notre performance est assez décevante. La mienne en particulier, dans ce match contre les États-Unis. Je peux tirer beaucoup mieux », a indiqué Maximilien Van Haaster à Sportcom.

« Je n’ai pas démontré tout ce que je peux faire. Le reste de la journée a bien été, mais cette finale, c’est décevant. Je ne suis pas en mesure de l’expliquer pour le moment. »

Double médaillé de bronze des Jeux panaméricains de Lima, le Montréalais est seulement atterri jeudi à Santiago. Il a fêté le premier anniversaire de naissance de sa fille mardi, journée du tournoi individuel au fleuret, avant de s’envoler vers le Chili.

« C’est une amélioration chaque fois. Je pense que si on regarde mes trois Jeux panaméricains, toute l’équipe est toujours différente. On a une relève et c’est encourageant pour la suite au Canada », a mentionné l’Olympien des Jeux de Rio et de Tokyo.

L’équipe canadienne a vaincu la Colombie 45-13 en début de compétition, puis l’a emporté 45-41 contre le Brésil, en demi-finale.

« C’est le point positif de la journée. Des adversaires contre lesquels ce sont toujours des affrontements très serrés depuis 10 ans. Ça fait du bien au moins de les avoir battus. On a tous été forts contre eux. »

La même histoire

Ce duel a été suivi d’une autre opposition entre le Canada et les États-Unis, cette fois au sabre féminin. La Québécoise Paméla Brind’Amour a représenté l’unifolié en compagnie de Marissa Jayne Ponich et Tamar Gordon.

Brind’Amour a été la première à fouler la piste et a été vaincue 5-2 par Magda Skarbonkiewicz, 9e au monde à cette arme. Les Canadiennes ont connu quelques difficultés en début de rencontre, puis ont connu de bons moments qui ont donné espoir à la mi-parcours.

« Ça n’a pas été notre meilleure rencontre. On a mal commencé et ç’a été difficile de revenir. L’écart était vraiment grand et c’était dur pour nous de gagner le match au complet », a partagé Paméla Brind’Amour en zone mixte.

La sabreuse originaire de Sainte-Martine a notamment signé sa meilleure performance lors de son deuxième face-à-face de cette finale, réussissant pas moins de dix touches contre cinq face à Alexis Anglade. Elle a ainsi réduit l’avance des Américaines à 25-18.

Trop peu, trop tard pour la troupe canadienne, qui n’a pas été en mesure de remonter la pente et qui s’est finalement inclinée 45-29.

« Elles étaient les favorites, mais on avait nos chances de gagner. Je pense qu’on était capables de le faire, c’est juste dommage de voir comment on a commencé. »

Brind’Amour note tout de même du positif dans la performance de vendredi. Lors des derniers Championnats panaméricains qui ont eu lieu en juin, elle et ses coéquipières avaient pris le 5e rang, éliminées par les sabreuses mexicaines.

Elles ont eu droit à leur revanche à Santiago en l’emportant 45-39 en demi-finale.

« Il y a une amélioration ! On a bien tiré tout au long de la journée. Il y a juste en finale où on en a échappé ici et là, mais c’est quand même une journée positive. »

Les épreuves d’escrime prendront fin samedi à Santiago avec les tournois par équipe du sabre masculin et de l’épée féminine. Les sabreurs Farès Arfa, François Cauchon et Shaul Gordon représenteront notamment le Canada pour l’occasion, tout comme Alexanne Verret du côté féminin.