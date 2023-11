Résumé des performances québécoises aux Jeux panaméricains de Santiago.

info@sportcom.ca Sportcom

Athlétisme

Charles Philibert-Thiboutot voulait donner le ton à la formation canadienne aux épreuves d’athlétisme, mardi. Premier membre de la délégation à atteindre une finale sur piste, il espérait monter sur le podium du 5000 m.

Le Québécois a suivi son plan de match à la lettre et s’est positionné parmi les trois premiers coureurs du peloton dès le départ, et ce, jusqu’à la fin.

C’est au dernier tour que les finalistes ont accéléré. Philibert-Thiboutot a été le troisième à franchir la ligne d’arrivée. Il a affiché un temps de 14 min 48,02 s et a conclu à 33 centièmes de seconde de la victoire.

« J’étais en bonne posture pour aller chercher l’or au dernier tour et c’était mon objectif. Il m’en a manqué un peu dans les 100 derniers mètres, mais je suis content de mon effort. Je pense que l’exécution était bonne », a commenté Charles Philibert-Thiboutot en zone mixte.

Juste devant lui, le Mexicain Fernando Daniel Martinez a devancé l’Américain Kasey Knevelbaard de très peu, soit un centième de seconde. Martinez a cependant été disqualifié pour avoir sorti le bras. Il a demandé un protêt, mais la décision des juges est demeurée la même.

Le représentant du Canada a donc hérité d’une médaille d’argent, alors que le titre est revenu à Knevelbaard. Le Brésilien Altobeli Silva (+49 secondes) a pris place sur la troisième marche du podium.

« C’est plaisant d’avoir la médaille d’argent, sauf que personnellement, je trouve que le Mexicain a très bien couru. Je ne vois pas l’intérêt pour sa disqualification », a partagé l’Olympien des Jeux de Rio.

Charles Philibert-Thiboutot sera de retour sur la piste du Stade national jeudi à l’occasion de son épreuve de prédilection, le 1500 m.

Natation artistique

La paire canadienne formée d’Audrey Lamothe et d’Olena Verbinska s’est classée en cinquième place du duel technique. Les nageuses canadiennes ont obtenu 197 6000 pour finir à 52 6333 du premier rang détenu par les Mexicaines Nuria Diosdado et Joana Jimenez (250 2333).

« C’est une bonne première performance. C’est énorme représenter le Canada aux Jeux panaméricains ! On a voulu se concentrer pour ne pas se mettre trop de pression sur les épaules. Étant un jeune duo, on voulait monter les marches tranquillement vers de meilleures performances. »

La conclusion du concours de duel sera présentée jeudi alors que le programme libre sera à l’honneur.

En soirée, Audrey Lamothe était de retour à la piscine avec ses coéquipières pour le programme technique par équipe.

Les Canadiennes ont pris le troisième rang avec un pointage de 233 2679. Les Mexicaines ont terminé en tête grâce à leurs 267 5942, suivis des Américaines et de leur note de 253 8008.

Elles profiteront d’une journée de congé mercredi et reprendront l’action jeudi pour le programme libre.

Escrime

Le parcours de Pamela Brind’Amour dans le tableau individuel du sabre a pris fin en ronde des quarts de finale, mardi. La Québécoise s’est butée à l’Américaine Magda Skarbonkiewicz, neuvième au monde et future médaillée d’or, 15-6. Elle termine donc au cinquième rang, tout comme sa compatriote Tamar Gordon.

Au tour précédent, l’escrimeuse de Sainte-Martine avait eu le dessus 15-12 contre l’Argentine.

Plus tôt mardi, en ronde des poules, la Québécoise et 31e au classement mondial avait remis une fiche de 3-2.

Tennis de table

Edward Ly s’est incliné en huitièmes de finale du tableau de simple contre le Brésilien et quatrième raquette mondiale, Hugo Calderano 4-1 (11-6, 11-2, 12-10, 11-8 et 11-8). Le Montréalais, 239e au monde, conclut ainsi son tournoi en neuvième place.

Les Jeux ne sont pas terminés pour lui, car il sera de la compétition masculine par équipe qui se mettra en branle jeudi.

Squash

La commande était grosse pour le joueur de squash David Baillargeon au tournoi en simple des Jeux panaméricains.

En matinée, il avait amorcé son parcours en simple de belle façon, alors qu’il a signé une victoire de 3-1 (7-11, 11-9, 11-9 et 11-9) face à l’Argentin Jeremias Azana.

« C’était frustrant au premier set, j’avais quelques problèmes durant mon échauffement et je ne me sentais pas super bien. J’ai ensuite réussi à contrôler le rythme du jeu et à le ralentir. J’étais moins limité, moins pressé dans mes mouvements. Je me suis bien adapté à mon adversaire », a commenté Baillargeon en zone mixte après cette première rencontre.

Son duel des quarts de finale s’annonçait plus difficile. « Une autre paire de manches », comme il l’a souligné.

Il s’est mesuré au Péruvien Diego Elias, numéro 2 mondial, et s’est incliné en quatre manches, en soirée. L’athlète de Lévis a remporté la première manche 11-6 avant de voir son opposant se sauver avec les trois sets suivants au compte de 11-3, 11-4 et 11-5.

Baillargeon reprendra l’action jeudi, en double, en compagnie de Graeme Dobson Schnell.

Water-polo

L’équipe féminine de water-polo a aisément battu celle de Cuba 24-3 à son deuxième match du tournoi. Axelle Crevier, Elyse Lemay-Lavoie et Emma Wright ont toutes marqué 4 buts dans ce festival offensif canadien. Serena Browne, Veriva Bakoc, Kindred Ayre Paul n’ont pas été en reste elles non plus avec 3 filets chacune.

« Le match était disputé très tôt, mais nous étions réveillées dès le premier quart. Ça s’est bien passé, mais nous avons encore des choses à travailler. Nous avons eu une bonne intensité du début jusqu’à la fin », a soutenu Crevier à Water-polo Canada.

Daphné Guèvremont (2 buts), Floranne Carroll et la gardienne Clara Vulpisi étaient les autres Québécoises dans la piscine. La portière québécoise a joué quelques minutes en remplacement de l’Ontarienne Jessica Gaudreault.

Les Canadiennes demeurent invaincues en deux matchs, elles qui avaient eu raison des Argentines 14-9, lundi. Leurs prochaines adversaires seront les Mexicaines, mercredi.

En après-midi, les deux mêmes pays se sont affrontés, mais cette fois dans le tableau masculin. Les représentants de l’unifolié ont eu le dessus à nouveau, cette fois au compte de 29-7.

Il s’agit de leur deuxième victoire en autant de matchs à Santiago après celle signée la veille, face au Chili.

« C’est une bonne partie de préparation pour les matchs qui s’en viennent. On n’a pas très bien commencé le match, mais on s’est bien repris ! » a partagé Leo Hachem après la rencontre.

Mercredi, le Canada affrontera l’Argentine pour conclure la phase préliminaire. Lors des plus récents Championnats du monde, qui ont eu lieu en juillet, les Canadiens se sont classés au 12e rang, suivis de près par les Argentins, 13es.

« On s’est bien préparés pour ce match. C’est une bonne équipe, mais je crois qu’on a tous les outils dont on a besoin pour l’emporter ! » a conclu Hachem.