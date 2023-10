Voici les résultats en rafale des athlètes québécois aux Jeux panaméricains.

Sportcom

Boxe

Tammara Thibeault n’a laissé aucun doute quant à sa participation aux prochains Jeux olympiques de Paris. Jeudi, la Québécoise devait remporter son affrontement de demi-finale des moins de 75 kg contre la Mexicaine Vanessa Ortiz pour assurer son billet parisien et c’est ce qu’elle a brillamment fait avec une victoire de 5-0.

« Je suis vraiment contente de finalement avoir mon billet pour Paris », a commenté la gagnante au Comité olympique canadien. « Ç’a été une longue année, une année dure, et on a tous travaillé tellement fort pour se rendre ici, alors ça m’enlève un peu de pression parce que là, j’ai juste à me préparer pour les Jeux et continuer à m’améliorer. Je n’ai pas vraiment de mots pour expliquer à quel point je suis contente, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. »

La combattante de Shawinigan retrouvera la Panaméenne Atheyna Bibeichi Bylon en grande finale vendredi.

Elle n’a pas été la seule à assurer sa place aux Jeux olympiques de Paris jeudi. Chez les 63,5 kg, Wyatt Sanford a atteint la finale en l’emportant 5-0 face au Brésilien Yuri Falcao Dos Reis.

Il combattra pour une médaille d’or vendredi et affrontera le Mexicain Miguel Angel Martinez Ramirez.

Junior Petanqui a quant à lui subi une défaite de 4-0 aux mains de l’Équatorien Jose Gabriel Rodriguez Tenorio en demi-finale des 71 kg

Racquetball

Samuel Murray et Coby Iwaasa quitteront le Chili avec la médaille d’argent de la compétition par équipe masculine dans leurs valises. Jeudi, les Canadiens ont perdu 2-0 en finale alors qu’ils étaient opposés à la Bolivie.

Au premier match, Iwaasa a chèrement vendu sa peau dans une défaite de 3-2 (7-11, 11-5, 7-11, 11-7 et 13-11) contre Carlos Keller Vargas. Murray a ensuite plié l’échine 3-0 (11-5, 11-9 et 11-2), annulant du même coup le match de double qui aurait pu être disputé en cas d’égalité.

Rappelons que les Canadiens avaient aussi été médaillés d’argent en double, plus tôt cette semaine.

Tir

Yanka Vasileva et Audrey-Anne Le Sieur se sont classées 13e et 25e des qualifications au pistolet à air comprimé 10 m. Le pointage des deux tireuses n’a pas été suffisant pour s’assurer une place dans les huit meilleures qui étaient retenues pour la finale présentée plus tard en journée.