(Santiago) La boxeuse québécoise Tammara Thibeault a obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 après s’être qualifiée pour la finale du tournoi aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili.

Donna Spencer La Presse Canadienne

L’athlète originaire de Shawinigan, qui est âgée de 26 ans, a vaincu la Mexicaine Vanessa Ortiz par décision unanime des juges en demi-finale, jeudi. Elle combattra donc pour la médaille d’or chez les moins de 75 kg

Les deux premiers boxeurs de chaque catégorie de poids — donc les finalistes — obtenaient leur billet pour les Jeux.

« C’est un véritable billet, donc je suis très excitée, a admis Thibeault, à propos du billet souvenir blanc et or qu’elle a reçu pour les Jeux de Paris. Je suis prête à rentrer chez moi pour le faire encadrer. Ça n’est que la première étape. Il me reste encore beaucoup de pain sur la planche d’ici Paris. »

Thibeault affrontera la Panaméenne Atheyna Bylon pour le titre des poids moyennes des Jeux panaméricains vendredi, dans une reprise de la finale du Championnat du monde de 2022.

Thibeault avait remporté le titre mondial en 2022, et elle avait atteint les quarts de finale du tournoi de boxe féminine aux Jeux de Tokyo en 2021. Elle tentera également d’étoffer sa collection de titres, qui comprend également une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

« Je dois encore me battre demain (vendredi). Je vais savourer le moment encore un peu. Je dois récupérer, me reposer, puis être prête à retourner dans l’arène demain », a évoqué Thibeault.

Elle avait obtenu la médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en 2019, et celle-ci s’était transformée en médaille d’argent un an plus tard après qu’une rivale eut été épinglée pour dopage sportif. Thibeault a l’impression d’avoir parcouru un long chemin depuis Lima.

« J’ai beaucoup évolué en tant qu’athlète, que boxeuse, a-t-elle confié. Techniquement, stratégiquement, et aussi physiquement. »

Elle fait partie des cinq boxeurs canadiens en demi-finales aux Jeux panaméricains qui tentent d’obtenir leur laissez-passer pour les Jeux de Paris en 2024.

Un sixième, Bryan Colwell, de Victoria, en C.-B., n’a pas enfilé les gants. Le vétéran âgé de 33 ans a perdu sa demi-finale chez les moins de 92 kg après avoir jeté la serviette.

Les arbitres ne lui ont pas permis de monter dans le ring en raison d’une profonde lacération au-dessus de l’œil droit qu’il a subie lors de son combat en quarts de finale.

« J’ai mis 15 années de ma vie là-dedans. Ça fait longtemps que j’y rêvais, a dit Colwell. Ça n’est pas ce que j’espérais, mais il me reste encore deux opportunités pour me qualifier (pour les Jeux de Paris). Je suis en bonne posture au sein du programme. »

Colwell et le Montréalais Junior Petanqui ont obtenu le bronze après s’être inclinés dans leur demi-finale respective aux Jeux panaméricains parce que les petites finales ne sont pas disputées.

« Je suis déçu, mais je sais que je vais revenir plus fort », a évoqué Petanqui.

McKenzie Wright, d’Oakville, en Ontario, Charlie Cavanaugh, de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et Wyatt Sanford, de Kennetcook, en Nouvelle-Écosse, doivent livrer leur combat en demi-finales plus tard jeudi.

En volleyball féminin de plage, le tandem canadien composé de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson s’est qualifié au match pour la médaille d’or.

Les deux Canadiennes, qui avaient été les porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux panaméricains, ont balayé les Argentines Ana Maria Gallay et Gabriela Fernanda Pereyra 21-15, 21-15.

En finale, vendredi, Humana-Paredes et Wilkerson affronteront les Brésiliennes Ana Patricia Ramos et Eduarda Santos Lisboa.

En tir, le Torontois Tugrul Ozer a remporté l’or au pistolet à air comprimé 10 m, avec un score record de 240,5 points aux Jeux panaméricains. Ce résultat a permis au Canada de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024.

En racquetball masculin par équipe, Samuel Murray, de Baie-Comeau, et Coby Iwaasa, de Lethbridge, en Alberta, ont mérité l’argent après avoir perdu contre la Bolivie deux manches à zéro.

En cyclisme sur piste, le Canada a mérité une place en finale pour la médaille d’or de la poursuite par équipe chez les hommes.

Chris Ernst, Michael Foley, Carson Mattern et Sean Richardson ont établi un record des Jeux panaméricains grâce à un temps de trois minutes 55 981 secondes.