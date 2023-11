Résumé des performances québécoises du jour aux Jeux panaméricains de Santiago

Sportcom

Escrime

Les sabreurs canadiens Fares Arfa et Shaul Gordon sont tous les deux montés sur la troisième marche du podium au tournoi individuel de Santiago.

Arfa, qui avait gagné ses six combats en poule, s’est mesuré au Vénézuélien Eliecer Romero lors de la demi-finale.

PHOTO PABLO VERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Eliecer Romero et Fares Arfa

L’escrimeur lavallois a été le premier à marquer, mais rapidement, Romero s’est donné une avance de 6-2. Arfa a remonté la pente et a créé l’égalité 9-9. C’est toutefois le représentant du Venezuela qui a eu le dernier mot 15-13. Une défaite qui a valu une médaille de bronze à Fares Arfa.

Il avait défait le Mexicain Brandon Romo 15-8 au premier tour et l’Argentin Pascual Di Tella 15-12 en quart de finale.

De son côté, Shaul Gordon s’est incliné 15-8 dans son duel de demi-finale contre l’Américain Andrew Doddo, futur médaillé d’or.

De son propre aveu, le Canadien a mis du temps avant d’adapter sa stratégie au déroulement du face-à-face.

PHOTO PABLO VERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Andres Doddo et Shaul Gordon

« Mon approche tactique n’était pas la bonne et j’ai pris huit touches avant de m’ajuster. C’est notre première compétition de la saison et on voulait voir où on en était. Je sais sur quoi travailler dans les prochaines semaines. Je sais que je parle pour mon coéquipier Fares aussi, on voulait finir au sommet du podium », a mentionné Shaul Gordon, aussi médaillé de bronze aux Jeux panaméricains de Lima.

Arfa et Gordon seront de retour cette fin de semaine pour l’épreuve par équipe. François Cauchon se joindra à eux.

Le tournoi individuel féminin à l’épée a également été disputé mercredi à Santiago. La Québécoise Alexanne Verret était en action à l’occasion de ses deuxièmes Jeux panaméricains et elle a été stoppée en quart de finale. Elle a perdu 15-9 face à sa compatriote Ruien Xiao, qui a fini le tournoi médaillée de bronze.

Verret a conclu la ronde des poules avec une fiche de 3 victoires et 2 revers en matinée. Au premier tour éliminatoire, elle a vaincu Melisa Lara Englert Urrutia, de l’Argentine, au compte de 15-9.

Water-polo

L’équipe canadienne féminine a remporté son dernier match du groupe A grâce à une victoire sans équivoque de 32-7 contre le Mexique mercredi matin.

Serena Browne a été la vedette offensive de la troupe de David Paradelo avec 5 buts. Elle a été suivie de près par Elyse Lemay-Lavoie, Emma Wright et Verica Bakoc, auteures de 4 buts chacune. Les autres Québécoises, Floranne Carroll (2 buts), Axelle Crevier (2 buts) et Daphné Guèvremont (1 but) n’ont pas été en reste elles non plus en trouvant elles aussi le fond du filet adverse.

Jessica Gaudreault et Clara Vulpisi se sont partagé le travail devant la cage canadienne pour bloquer 19 des 26 tirs mexicains.

« C’était un bon match et nous nous sommes tenues ensemble. Nous avons progressé dans ces trois matchs de la ronde préparatoire, alors c’est le fun. […] Nous avons du plaisir et évidemment, notre but ultime est de nous qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, donc chaque match est une marche de plus pour nous rendre là.

On a eu droit à un duel entre les équipes masculines du Canada et de l’Argentine, quelques heures plus tard. Un affrontement attendu par les joueurs canadiens, qui avaient facilement remporté leurs deux premières parties du tournoi.

Le Canada s’était classé 12e lors des plus récents Championnats du monde et l’Argentine, 13e.

PHOTO RAUL ARBOLEDA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le premier quart s’est conclu en faveur des joueurs canadiens 4-3, puis ces derniers ont accentué leur avance à 8-4 avant la demie. Ils sont demeurés en tête du début à la fin et ont signé une victoire de 14-7, en conclusion de la phase préliminaire.

« Au fil du match, on était vraiment sur la même page et on a bien fait dans notre jeu. C’était important d’avoir un bon match aujourd’hui pour nous mettre en confiance en vue des prochains », a commenté Jérémie Blanchard.

Nicolas Constantin-Bicari a été le meilleur buteur de l’unifolié avec un total de 5 buts. Matthew Hallajian (3) et Jérémie Côté (3) ont également connu du succès en attaque, alors qu’Aleksa Gardijan, Bogdan Djerkovic et Reuel D’Souza ont noirci la feuille de pointage une fois chacun dans cette rencontre.

« Je suis vraiment content et satisfait de la façon dont l’équipe s’est présentée aujourd’hui, a ajouté Blanchard. On n’a pas eu de bonnes performances contre l’Argentine dans la dernière année et on voulait montrer qu’on était une meilleure équipe. C’est ce qu’on a fait en jouant comme un groupe uni. Il faut continuer avec cette même confiance qu’on a depuis le début. »

Les quarts de finale en water-polo auront lieu jeudi.

Tir à l’arc

Journée occupée pour Virginie Chénier en tir à l’arc. Après avoir pris le septième rang de la ronde de classement de la compétition individuelle à l’arc recourbé, Chénier (645 points) a assuré sa place en ronde des 16, jeudi. La Lavalloise y retrouvera la Cubaine Yailin Paredes.

À la compétition par équipe mixte, toujours à l’arc recourbé, Chénier et Eric Peters ont terminé cinquièmes de la ronde de classement avec 1320 points, à 39 points du premier rang détenu par les Américains (1359) Casey Kaufhold et Brady Ellison. Leur match des huitièmes de finale de jeudi les opposera aux Portoricains Nilka Cotto et Adrian Munoz.

Finalement, à la compétition par équipe féminine, la Québécoise et ses coéquipières ontariennes Stephanie Barrett et Amelia Gagné ont perdu 5-1 contre les Brésiliennes en ronde des quarts pour terminer le concours au sixième rang.

Canoë-kayak de vitesse

Première de sa vague de qualification au C1 200 m, Sophia Jensen a obtenu son laissez-passer automatique pour la finale A de vendredi. Mercredi matin, la canoéiste de Chelsea a devancé sa plus proche poursuivante, l’Américaine Andreea Ghizila, d’une demi-seconde.

Gymnastique rythmique

Début des épreuves en gymnastique rythmique ! Tatiana Cocsanova est une des deux Canadiennes en action au concours individuel. Les athlètes ont présenté leur programme au cerceau et au ballon mercredi.

PHOTO RAUL ARBOLEDA, AGENCE FRANCE-PRESSE Tatiana Cocsanova

Cocsanova a d’abord pris le 12e rang au premier appareil en raison de ses 26 650 points. Une fois arrivée au ballon, elle s’est classée huitième (28 850) et s’est du même coup qualifiée pour la finale prévue vendredi.

D’ici là, la Québécoise sera de retour jeudi pour les qualifications à la massue et au ruban. Au concours individuel, elle pointe provisoirement au 10e échelon avec 55 500 points, tout juste derrière sa compatriote Carmel Kallemaa (55 650).