Après la médaille d’argent de Julien Frascadore (-66 kg) gagnée la veille aux Jeux panaméricains de Santiago, trois autres Canadiens sont montés sur le podium de leur catégorie respective dimanche. Isabelle Harris est celle qui a le mieux fait en terminant au deuxième rang chez les moins de 63 kg.

communique@sportcom.ca Sportcom

Harris a subi sa seule défaite de la journée en grande finale où elle a baissé pavillon devant la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal, 20e au classement mondial de la catégorie, terminant ainsi sur la seconde marche du podium.

« J’aurais réellement aimé me rendre jusqu’au bout pour aller chercher la médaille d’or, mais je suis satisfaite du chemin parcouru. La journée n’a pas été la plus facile. Cette médaille représente beaucoup pour moi, ce sont mes premiers Grands Jeux, c’est un moment très spécial et j’en suis fière », a noté Harris.

En début de journée, la Britanno-Colombienne avait vaincu la Mexicaine Prisca Awiti Alcaraz en quart de finale avant de venir à bout de la Brésilienne Ketleyn Quadros pour obtenir son billet pour la finale. Les deux victoires de Harris ont été acquises par ippon.

« J’ai profité d’un laissez-passer au premier tour avant d’affronter la Mexicaine qui m’avait déjà battue par le passé. J’ai respecté mon plan de match à la lettre et j’ai été en mesure de la projeter à deux reprises pour l’emporter. La Brésilienne aussi est une excellente athlète, j’étais en confiance et j’ai réussi à aller chercher une deuxième victoire », a ajouté Harris.

Le Québécois Antoine Bouchard était de son côté en action chez les moins de 73 kg. Sa journée de travail a bien mal commencé par une défaite d’entrée de jeu devant le Brésilien Daniel Cargnin. Heureusement pour Bouchard, il a rapidement eu l’occasion de se reprendre au repêchage.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS Antoine Bouchard (en blanc) et Antonio Tornal (en bleu)

L’athlète de 29 ans n’a pas raté cette chance. Il a signé une victoire face au Chilien Juan Pablo Vega afin d’obtenir son billet vers un duel pour une médaille de bronze. Bouchard a alors poursuivi sa lancée et a remporté ce dernier duel, en prolongation, contre le Dominicain Antonio Tornal.

Cette médaille a un caractère assez particulier pour celui qui prendra sa retraite sportive dans les prochains mois.

« C’est ma dernière compétition majeure, à part une compétition à Montréal. C’était un de mes derniers objectifs, d’aller chercher une médaille ici [aux Jeux panaméricains], heureusement, j’ai été capable de l’accomplir après un combat qui a été très serré. Je suis vraiment content ! » a mentionné Bouchard.

Quant à lui, David Popovici, dernier Canadien en action dimanche, est lui aussi monté sur la troisième marche du podium. L’athlète de Dorval a remporté son premier combat chez les moins de 81 kg face à l’Américain Kell Berliner. Il s’est ensuite incliné en quart de finale face au Brésilien Guilherme Schmidt, troisième au classement mondial de la catégorie et futur médaillé d’or des Jeux panaméricains.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS David Popovici (en blanc) et Maikel Mc Kenzie (en bleu)

Popovici n’a pas baissé les bras et il s’est repris de belle façon au repêchage. Il a vaincu l’Argentin Tomas Morales, en route vers un combat pour la médaille de bronze.

Le judoka de 21 ans a terminé sa journée en beauté en s’imposant au terme d’un long combat qui s’est conclu en prolongation face au Cubain Maikel Mc Kenzie Londres.

« Je suis vraiment content ! Je suis très heureux de participer aux Jeux panaméricains et encore plus d’avoir gagné une médaille. La fatigue a embarqué dans le dernier combat, j’ai poussé jusqu’à la dernière minute pour l’emporter. Je m’attendais à un long combat, j’étais nerveux parce que je voulais vraiment une médaille », a indiqué Popovici.

« Honnêtement, je suis très fier de nos athlètes aujourd’hui [dimanche]. Mes attentes ont clairement été surpassées jusqu’à présent. Chaque athlète s’est présenté avec le désir de gagner et c’est réellement ce qui a pu faire la différence », s’est réjoui l’entraîneur Sasha Mehmedovic.

Lundi, lors de la dernière journée des compétitions individuelles aux Jeux panaméricains, Coralie Godbout (-78 kg), Shady ElNahas (-100 kg) et Marc Deschênes (+100 kg) seront les trois représentants de l’unifolié en action.