C’est devant une foule bruyante et hostile que Shady ElNahas s’est présenté en finale des moins de 100 kg, lundi, aux Jeux panaméricains de Santiago. Ces partisans passionnés étaient tous derrière le Chilien Thomas Briceno, premier représentant de sa nation à atteindre la finale depuis le début des tournois de judo.

Sportcom

El Nahas s’est toutefois nourri des encouragements de la foule pour réussir à vaincre Briceno par ippon après quelques minutes de combat, procurant une première médaille d’or au Canada sur les tatamis à Santiago.

« Le Canada n’avait pas encore gagné de médaille d’or depuis le début de la fin de semaine. Je voulais qu’on revienne à la maison avec au moins une première place et je suis fier que ce soit moi qui ai pu l’obtenir », s’est réjoui Shady El Nahas.

Après sa victoire ultime, El Nahas s’est empressé de relever son adversaire et de lui lever les bras au ciel en signe de respect. La foule a apprécié le geste, donnant une dernière vague d’amour à leur héros local.

« J’adore quand les fans sont contre moi. Ça me motive encore plus ! À la fin de la journée, je suis dans la maison de Thomas Briceno et c’était important de lui démontrer du respect. Je voulais montrer à la foule que leur athlète est vraiment bon et qu’ils peuvent être fiers de lui. »

Pour se rendre jusqu’au sommet du podium, l’Ontarien de 25 ans a remporté ses deux premiers combats de la journée par ippon, le premier face à l’Américain Nathaniel Keeve et le second, en demi-finale contre le Brésilien Leonardo Goncalves.

La victoire d’El Nahas est d’autant plus impressionnante sachant qu’il était en action au Grand Chelem d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, quatre jours plus tôt, où il a mérité une médaille de bronze. Il était tout de même important pour lui de braver les nombreuses heures de vol pour participer aux Jeux panaméricains.

« Ça m’a vraiment fatigué de devoir faire mon poids deux fois aussi près l’une de l’autre. J’ai voyagé pendant plus de 30 heures pour venir ici. Le dodo ce soir fera du bien. C’est un gros tournoi et plusieurs athlètes rêvent d’y participer. Mon équipe a vraiment bien pris soin de moi pour me permettre de ne pas trop ressentir la fatigue », a-t-il conclu.

Également en action lundi, Marc Deschênes s’est incliné dans l’un des duels pour l’obtention d’une médaille de bronze chez les plus de 100 kg Le Québécois a baissé pavillon devant le Brésilien Rafael Silva.

Il avait auparavant vaincu l’Équatorien Freddy Figueroa avant d’être battu en demi-finale par un autre favori de la foule, le Chilien Francisco Solis.

« Je suis vraiment déçu d’avoir perdu en demi-finale. Je savais que le combat contre Silva serait difficile. J’ai essayé de le bouger, mais il est beaucoup plus gros que moi et le plan de match n’a pas marché. Je suis rentré à 200 % d’intensité et j’ai tenté de garder ce niveau d’énergie pendant les quatre minutes. C’était le fun, mais ça n’a pas tourné de mon bord », a commenté Deschênes après son dernier combat de la journée.

De son côté, Coralie Godbout (-78 kg) n’a pas été en mesure de trouver le chemin de la victoire lundi, s’inclinant en lever de rideau face à la Dominicaine Eiraima Silvestre, pour ensuite être vaincue au repêchage contre la Péruvienne Camila Figueroa.

« Même si j’ai perdu mon premier combat, je pense que je me suis bien battue. J’ai commis une erreur et elle a marqué un point. Je n’ai pas été capable de remonter ensuite. Je suis déçue d’avoir perdu au repêchage. Mon adversaire était gauchère, comme moi, et j’ai encore de la difficulté dans cette situation. Physiquement je suis là, mais c’est au niveau mental et du positionnement que je dois m’améliorer », a partagé Godbout.

C’est donc avec une médaille d’or, deux d’argent (Julien Frascadore et Isabelle Harris) et deux de bronze (David Popovici et Antoine Bouchard) que l’équipe canadienne va quitter Santiago.

Un tournoi par équipe est au programme des Jeux panaméricains mardi, mais les athlètes canadiens ne seront pas de la partie.