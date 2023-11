Le trampoliniste Rémi Aubin a soupiré de soulagement et est allé rejoindre son coéquipier Keegan Soehn en riant après leur routine en finale synchronisée des Jeux panaméricains. Il venait d’éviter une ou deux chutes de justesse, ce qui les auraient privés d’une médaille d’argent à Santiago samedi.

luc turgeon Sportcom

À leur deuxième compétition internationale ensemble, il y a environ un mois, Aubin et Soehn avaient décroché leur première médaille d’or en synchro à la Coupe du monde de Varna, en Bulgarie. Les Américains Aliaksei Shostak et Ruben Padilla avaient alors chuté en grande finale.

Ces derniers n’ont pas répété cette même erreur à Santiago et ont reçu une note de 49,880. C’était la marque à battre pour le duo canadien.

Aubin a touché aux limites du trampoline à quelques occasions et il s’en est fallu de très peu pour que les deux Canadiens soient exclus du podium. Exactement ce que le Québécois craignait avant la finale, lui qui n’avait pas complété sa routine aux qualifications individuelles, 24 heures plus tôt.

« Je suis parti sur un saut qui n’était pas très bon. Je ne pouvais pas retomber ! J’ai bloqué, j’étais toujours très proche du côté et c’était difficile de continuer, mais je suis passé à travers pour finir la routine », a partagé Rémi Aubin en zone mixte.

Du coin de l’œil, Keegan Soehn a aperçu son partenaire en difficulté. Ils ont tous les deux ajusté leur hauteur afin de présenter un meilleur synchronisme. Des efforts qui, en fin de compte, leur auront valu 48,480 points et une médaille d’argent.

« Pendant un moment, on ne pensait pas qu’on allait y arriver. J’avais l’impression qu’il allait tomber et je me demandais ce qu’il se passait ! J’ai eu quelques difficultés à mon tour ensuite. Ça fait du bien de décrocher l’argent, a raconté Keegan Soehn. On progresse vraiment bien. On semble naturellement former une bonne paire ! J’aime vraiment l’avoir comme coéquipier, il fait beaucoup d’efforts et on a du plaisir ensemble. »

Un autre soulagement est survenu pour Aubin après la finale : il n’allait pas repartir du Chili les mains vides.

PHOTO LUISA GONZALEZ, REUTERS Remi Aubin et Keegan Soehn

« Ç’a été plus dur à l’individuel, alors d’avoir une rédemption en duo pour revenir avec une médaille, ça fait vraiment plaisir. J’étais dévasté [après l’épreuve individuelle]. C’était l’épreuve à laquelle je voulais bien faire et celle que j’avais en tête en venant ici. Ç’a été très difficile mentalement de rater ma qualification. J’avais envie de me changer les idées et le résultat parle de lui-même. »

La note des Américains a tenu le coup et ils sont montés sur la première marche du podium, tandis que les Brésiliens Lucas Tobias et Rayan Dutra ont terminé troisièmes avec 47,700 points.

En route vers le Royaume-Uni

Les trampolinistes n’auront pas beaucoup de répit d’ici leur prochaine compétition et pas n’importe laquelle d’ailleurs. Ils se rendront à Birmingham, au Royaume-Uni, rejoindre leurs coéquipiers de l’équipe nationale en vue des Championnats du monde qui débuteront jeudi.

« C’est probablement la plus grande compétition de ma carrière, une importante étape de qualification pour les Jeux olympiques de Paris. J’ai très hâte de m’y rendre et je veux montrer ce dont je suis capable, parce que je sais qu’ici, je n’étais pas à mon meilleur », a poursuivi Aubin.

Certains ont décidé de ne pas participer aux Jeux panaméricains afin de se concentrer sur leur préparation des Mondiaux, comme l’a raconté la Québécoise Sophiane Méthot à Sportcom.

Rémi Aubin voulait cependant profiter de l’occasion qui lui était offerte pour gagner en expérience à Santiago. À l’individuel comme en synchro, puisque Keegan Soehn s’entraîne en Alberta.

« On réussit à s’ajuster. Plus on avance, plus on trouve le rythme de l’autre personne, a souligné Aubin. La médaille d’argent représente l’effort que j’ai mis pour me remettre dans la compétition. Je veux arriver serein aux Championnats du monde et les voir comme un nouveau départ. »

Les huit meilleurs hommes et les huit meilleures femmes des épreuves individuelles aux Mondiaux, à raison d’un athlète par pays, assureront une place à leur équipe aux Jeux olympiques de Paris.

Quatre médailles de plus pour les pagayeurs canadiens

Les pagayeurs canadiens ont poursuivi leur récolte de médailles aux Jeux panaméricains avec une d’or, une d’argent et deux de bronze, samedi.

Katie Vincent et Sloan MacKenzie ont remporté le C2 500 mètres féminin, samedi, à San Pedro de la Paz, au sud-ouest de Santiago, au Chili.

Vincent, qui est originaire de Mississauga, en Ontario, a remporté une médaille de bronze olympique avec Laurence Vincent Lapointe à Tokyo, il y a un peu plus de deux ans, lorsque le canoë féminin faisait partie du programme olympique pour la première fois.

Le Canada a terminé la compétition de canoë-kayak avec neuf médailles — quatre d’or, deux d’argent et trois de bronze — devant l’Argentine avec sept médailles, dont deux d’or.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CANOE KAYAK CANADA De gauche à droite: Nick Matveev, Pierre-Luc Poulin, Simon McTavish et Laurent Lavigne

Nicholas Matveev, Pierre-Luc Poulin, Laurent Lavigne et Simon McTavish ont été médaillés d’argent au K4 500 mètres masculin, derrière l’Argentine.

Courtney Stott et Madeleine Schmidt ont remporté le bronze dans le K2 500 mètres féminin. Connor Fitzpatrick a également été médaillé de bronze en C1 1000 mètres hommes.

Les Canadiens Brock Hoel, Emy Legault, Liam Donnelly et Dominka Jamnicky ont remporté le bronze dans le triathlon par équipe mixte. L’équipe féminine de softball a battu le Mexique 7-0 pour le bronze.

Les Jeux panaméricains se terminent dimanche. Alors qu’il restait encore plusieurs épreuves à disputer samedi, le Canada se classait troisième pour le nombre total de médailles et quatrième pour l’or parmi les 34 pays participants en provenance des Amériques et des Caraïbes.

Avec La Presse Canadienne