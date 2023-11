Résumé des performances québécoises à Santiago.

Sportcom

Canoë-kayak de vitesse

Les Québécois Alix Plomteux et Sophia Jensen se sont démarqués en tout début de journée vendredi lors des finales de canoë-kayak de vitesse avec des médailles d’or et de bronze, respectivement.

Plomteux et son coéquipier néo-écossais Craig Spence ont d’abord raflé la médaille d’or en finale du C2 500 m avec une avance de 1,40 s sur leurs plus proches rivaux, les Brésiliens Evandilson Elisio Avelar Nieto et Filipe Vinicius Santana Vieira (1 min 43,52 s).

Quelques instants plus tard, ce fut au tour de Sophia Jensen de prendre place sur un podium en terminant au troisième rang de la finale du C1 200 m.

L’athlète de Chelsea a parcouru la distance en 46,87 secondes, à exactement une seconde de la plus haute marche du podium détenue par la championne du monde Yarisleidis Cirilo Duboys, de Cuba.

La Chilienne Maria Mailliard a terminé en deuxième place (+0,31 seconde).

Lors des qualifications disputées mercredi, Jensen avait terminé au premier rang de sa vague, obtenant immédiatement son billet pour la finale.

Natation artistique

Après avoir pris le troisième rang jeudi lors du programme libre, l’équipe canadienne a récidivé vendredi à l’épreuve acrobatique, terminant une fois de plus troisième pour s’assurer de la médaille de bronze au terme des trois étapes de la compétition.

Les Canadiennes Sydney Carroll, Scarlett Finn, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel, Florence Tremblay et Olena Verbinska ont obtenu une note de 198 6800 à l’épreuve acrobatique, pour un total de 662 0521.

« On est vraiment fières ! On s’est réunies et toute l’énergie de la semaine a rentré d’un seul coup. On voulait nager avec nos cœurs et profiter du moment, puisque c’était la dernière fois qu’on allait nager aux Jeux panaméricains de Santiago », a mentionné Raphaëlle Plante en zone mixte.

« On voulait avoir du plaisir en nageant ! Les Jeux panaméricains nous auront donné beaucoup d’expérience. On est une jeune équipe et ça ne fait pas si longtemps qu’on s’entraîne ensemble. »

Audrey Lamothe agissait à titre de réserviste pour l’épreuve acrobatique.

Les Mexicaines ont remporté la médaille d’or au cumulatif avec leurs 786 2546 points, alors que les Américaines ont pris le deuxième rang (785, 5908).

Water-polo

Les Canadiennes joueront pour l’or et une qualification olympique en water-polo ! C’est grâce à une victoire convaincante de 21-4 en demi-finale face au Brésil que le pays a assuré sa place en grande finale du tournoi panaméricain.

Élyse Lemay-Lavoie a été la grande vedette offensive du Canada lors de la demi-finale avec six buts. Emma Wright en a ajouté quatre et Serena Browne, trois.

Axelle Crevier (2), Daphné Guèvremont (2), Veronica Bakoc (2), Kindred Paul et Florence Carroll ont été les autres buteuses pour la troupe de l’entraîneur David Paradelo.

Devant le filet, Jessica Gaudreault et Clara Vulpisi se sont partagé la tâche pour bloquer 4 des 8 tirs dirigés sur la cage de l’unifolié.

Les Canadiennes retrouveront leurs grandes rivales américaines en finale du tournoi, avec à l’enjeu une qualification directe pour les Jeux olympiques de Paris.

« Ça va être une grosse partie ! Les Américaines font partie des meilleures équipes au monde et on sait qu’on devra jouer notre meilleure partie du tournoi pour les battre. On est assurées d’avoir une médaille, mais c’est certain qu’on ne vise que la médaille d’or », a mentionné Axelle Crevier en vue de l’affrontement final.

Plus tard en soirée, l’équipe masculine a subi une défaite crève-cœur de 13-12 en demi-finale, aussi contre le Brésil.

Un duel chaudement disputé du début à la fin. Le capitaine brésilien a marqué le but victorieux en fin de quatrième quart pour porter son équipe en grande finale.

Jérémy Blanchard, Nicolas Constantin-Bicari, Jérémie Côté, Aleksa Gardijan, Leo Hachem, Jason O’Donnell et Milan Radenovic sont les Québécois de la formation canadienne à Santiago.

Constantin-Bicari et Gaelan Patterson ont été les deux meilleurs marqueurs de l’unifolié avec trois buts chacun.

Halajian en a inscrit 2, tandis que Djerkovic, Blanchard et Côté ont tous marqué un but.

Golf

Après avoir terminé la journée au premier rang la veille, Étienne Papineau a glissé d’une place vendredi lors de la deuxième ronde du tournoi de golf masculin disputé au Prince of Wales Country Club de Santiago.

Papineau a présenté une carte de 71 (-1) lors de la deuxième journée, portant son total à 134 (-10). Il a été devancé par le Colombien Sebastian Munoz qui a joué une ronde de 66 (-6) pour une seconde journée consécutive. Celui-ci est en tête à -12 (132).

Les Mexicains Carlos Ortiz et Abraham Ancer, ainsi que l’Américain Dylan Menante sont à égalité au troisième rang avec un total de 135 (-9).

Le tournoi se conclura dimanche.

Gymnastique rythmique

Tatiana Cocsanova participait vendredi à la finale au ballon où elle a pris le septième rang avec un total de 28 100 points.

La Montréalaise a cumulé des notes de 8,400 pour les difficultés corporelles, de 7,500 pour l’exécution, de 4,800 pour les difficultés avec l’appareil et de 7,400 pour le volet artistique.

Cocsanova s’était classé huitième lors des qualifications au ballon.

La médaille d’or a été remportée par la Brésilienne Barbara Domingos (33 000), qui avait terminé deuxième plus tôt dans la journée lors de la finale au cerceau.

Trampoline

Rémi Aubin et son coéquipier albertain Keegan Soehn ont terminé au deuxième rang des qualifications de l’épreuve en synchro en début de journée vendredi afin d’obtenir leur billet pour la finale de l’évènement qui sera présentée dimanche.

Les choses avaient mal commencé pour le duo canadien qui n’a pas été en mesure de terminer sa première routine, où il a obtenu une note de 5,300. Aubin et Soehn se sont repris de belle façon à leur deuxième tentative, se classant deuxièmes en vertu de leurs 49 240 points.

Les Américains Aliaksei Shostak et Ruben Padilla ont été les seuls à faire mieux que les Canadiens en qualification avec leurs 51 180 points.

Les choses se sont cependant moins bien déroulées pour Rémi Aubin à l’épreuve individuelle. Le Québécois n’a pas été en mesure de compléter sa routine lors des qualifications et a reçu 28 040 points. Il a terminé au 13e et dernier rang de son groupe, ratant ainsi sa qualification pour la finale prévue samedi.

Squash

David Baillargeron a joué un match « dont il se souviendra toute sa vie », vendredi.

Le duo qu’il forme avec Graeme Schnell a signé une victoire de 2-0 face aux Américains Todd Harrity et Timothy Brownell dans un affrontement particulièrement enlevant à Santiago.

Le premier duel opposait Schnell à Harrity et l’Américain s’est vite donné une avance de 2-0 en remportant les premiers sets 11-4 et 11-6.

Le Canadien a ensuite élevé son jeu face à son adversaire classé 55e au monde et s’est sauvé avec trois manches consécutives au compte de 11-4, 11-7 et 11-2. Il a du même coup donné les devants au Canada, en plus d’apporter beaucoup d’énergie en prévision du match entre David Baillargeon et Timothy Brownell.

De l’énergie, mais aussi beaucoup de pression.

« Par équipe, on n’en joue pas souvent et ça apporte des émotions qu’on n’a pas normalement. C’était assez intense du début à la fin ! Graeme a joué un immense match. Ça donne de la motivation. Je savais que si je gagnais mon match, ça nous apportait la victoire », a partagé Baillargeon en zone mixte.

L’athlète de Lévis a commencé en force et s’est donné une priorité de 2-0 face à Brownell. Au pied du mur, l’Américain a résisté à deux balles de match au troisième set pour l’emporter 14-12, puis a créé l’égalité 2-2 en gagnant le quatrième 11-8.

Baillargeon a eu le dernier mot 11-6 pour procurer la victoire à son équipe et atteindre la demi-finale. Sur le dernier échange, il a réussi un plongeon pour prolonger la séquence et a scellé l’issue de la rencontre sur le coup suivant.

« Les derniers points ont tous été durs à gagner. Mon avance m’a un peu calmé au cinquième, je suis resté concentré jusqu’à la fin, chaque balle de match était super précieuse. »

Cette victoire assure ainsi les Canadiens de repartir du Chili avec une médaille, puisque toutes les équipes du carré d’as seront décorées. La formation canadienne y affrontera celle de la Colombie.

« Il y a beaucoup d’émotions et de choses qui nous passent par la tête. Une médaille aux Jeux panaméricains était en jeu et c’est ma dernière chance. Je ne voulais pas repartir d’ici, de mes premiers Jeux panaméricains, sans avoir une médaille. En jouant, je me disais que c’était un match que j’allais me rappeler toute ma vie, que je gagne ou que je perde. Il fallait que je m’arrange pour que ce soit lié à une pensée positive ! »

Quilles

François Lavoie a pris le troisième rang de la première journée de qualification au tournoi de quilles en simple.

Au total, Lavoie a cumulé 1743 au terme des huit premières parties. Il a obtenu son meilleur résultat lors du cinquième match, où il a réussi un total de 277.

Le Manitobain Michel Hupé trône au sommet du classement provisoire avec ses 1957 points. Le Colombien Sebastian Salazar est actuellement deuxième (1879).

Les huit dernières parties des qualifications se dérouleront samedi alors que les demi-finales et les finales sont au programme de la journée de dimanche.

Rappelons que Lavoie et Hupé ont obtenu la médaille d’argent au tournoi par équipe jeudi.

Tir à l’arc

Un défi de taille attendait Virginie Chénier en quart de finale de l’épreuve individuelle à l’arc recourbé, vendredi, aux Jeux panaméricains de Santiago. La Québécoise a bataillé ferme face à l’Américaine Casey Kaufhold, classée deuxième au monde, mais s’est finalement inclinée au compte de 6-2.

La représentante des États-Unis a remporté le premier set 26-22, puis Chénier a créé l’égalité au deuxième en ayant le dessus 27-26.

Kaufhold a riposté d’un pointage de 28 contre 25 à la troisième volée, puis a fermé les livres 26-25 pour passer en demi-finale.

« Ma première impression, c’est que j’aimerais bien recommencer le match ! J’étais nerveuse, évidemment. Aux premières volées, les flèches étaient bien exécutées, ça n’a juste pas atteint le milieu de la cible. Un seul point nous sépare à la quatrième volée, c’est comme ça », a commenté Virginie Chénier, qui était sortie victorieuse de ses deux premiers duels du tournoi jeudi.

Un seul affrontement était présenté à la fois vendredi, ce qui a eu pour effet de faire monter la nervosité d’un cran chez la Canadienne. À un point tel où elle a décrit ce duel comme étant « un match contre moi-même ».

« Tous les yeux sont sur toi. Je n’ai pas une vingtaine de matchs comme ça dans mon répertoire, alors chaque fois, c’est une autre pratique ! »

En après-midi, Virginie Chénier a uni ses efforts à ceux d’Eric Peter à l’épreuve mixte par équipe, les matchs de la veille ayant été reportés d’une journée en raison des conditions météorologiques.

Le duo canadien a d’abord blanchi celui du Porto Rico 6-0 avant de s’incliner 6-2 face à la Colombie. Un match serré où les Sud-Américains ont remporté les deux dernières volées par un seul point.

Toujours à l’arc recourbé, mais du côté masculin, Brendan Xuereb a été stoppé en ronde des 16 par son compatriote Crispin Duenas. Au tournoi par équipe, il a tiré en compagnie de Duenes et Peter. Ils ont perdu 5-1 contre les Brésiliens.

Tennis de table

Les Canadiens Edward Ly, Siméon Martin et Eugene Wang ont tous gagné leur duel respectif dans leur affrontement face aux athlètes indépendants du tournoi par équipe vendredi.

Wang et Martin l’ont d’abord emporté 3-0 (11-9, 11-7 et 11-4) en double, puis Ly a gagné en simple au compte de 3-1 (11-13, 11-2, 11-8 et 11-2). Siméon Martin a confirmé la victoire canadienne en simple avec une victoire de 3-0 (11-9, 11-7 et 14-12).

Ils ont poursuivi leur route en soirée grâce à une seconde victoire de 3-0, cette fois aux mains des Équatoriens. Les trois Canadiens seront de la demi-finale samedi.

Karaté

Lily-Rose Nolet était en action vendredi chez les plus de 68 kg où elle avait d’abord rendez-vous avec l’Américaine Kelara Madini. Nolet s’est incliné 2-0 lors de ce premier duel.

La Québécoise n’a pas semblé trop inquiétée par ce premier revers en se reprenant de belle façon à son deuxième affrontement de la journée où elle a eu raison de l’Équatorienne Valeria Lorena Echever au compte de 8-3.

Toutefois, Nolet a subi une deuxième défaite lorsqu’elle s’est inclinée face à la Mexicaine Guadalupe Quintal. Sa fiche d’une victoire et deux revers n’a pas été suffisante pour lui permettre d’atteindre les demi-finales.

Il s’agissait d’une toute première participation aux Jeux panaméricains pour l’athlète de 19 ans.

Athlétisme

Zakari Mama-Yari a été stoppé aux demi-finales du 800 m vendredi au Stade national Julio Martínez Prádanos. Le Québécois a pris le départ de la deuxième vague et a enregistré un temps de 1 min 49,71 s. Il a été le quatrième à franchir la ligne d’arrivée, à 1,06 s du Mexicain Jesus Tonatio Lopez, vainqueur de la course.

Les deux coureurs les plus rapides de chacune des trois vagues des qualifications ont obtenu leur billet pour la finale prévue samedi.