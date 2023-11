Résumé des performances québécoises aux Jeux panaméricains

Sportcom

Golf

La première ronde du tournoi de golf a été interrompue au Prince of Wales Country Club de Santiago en raison des averses et des forts vents. Cette situation n’a pas empêché le Québécois Étienne Papineau de se démarquer, lui qui mène actuellement la compétition à -9 (63).

Le membre du Club de golf Pinegrove s’est élancé dans le premier groupe en matinée en compagnie du Vénézuélien Rocco Saraceni et du Panaméen Jean Paul Ducruet. Il détient actuellement trois coups d’avance sur le Paraguayen Fabrizio Zanotti, le Colombien Sebastian Munoz et l’Américain Dylan Menante.

L’action reprendra dès vendredi avec la présentation de la seconde ronde du tournoi prévu pour quatre.

Quilles

Le quilleur François Lavoie et son coéquipier Michel Hupé ont raflé la médaille d’argent lors du concours par équipe masculin présenté jeudi.

Le duo de l’unifolié a bouclé la compétition avec un total de 3435 points, derrière les Panaméens Donald Lee et William Duen (3511). Les Costaricains Juan Rodriguez et Marco Moretti (3430) ont complété le podium.

Il s’agit de la deuxième médaille de Lavoie à des Jeux panaméricains après celle d’or remportée à Toronto, en 2015, en double également.

Il sera de retour en action vendredi en vue de l’épreuve individuelle qui se poursuivra jusqu’à dimanche.

Triathlon

Emy Legault a pris le sixième rang de l’épreuve féminine du triathlon dans un temps de 1 h 58 min et 53 s (+1 minute 46 secondes).

Quatrième après la première transition, Legault a perdu quelques rangs lors du passage à vélo pour se retrouver 12e juste avant d’entamer la portion de course à pied.

Legault n’a pas perdu de temps pour remonter la pente, elle qui a pu courir avec sa coéquipière ontarienne Dominika Jamnicky durant les premiers tours.

Jamnicky s’est finalement échappée dans le dernier tour, terminant au cinquième rang. La Québécoise a suivi 20 secondes plus tard.

L’épreuve a été remportée par la Mexicaine Lizeth Rueda Santos qui a laissé la Colombienne Maria Velasquez Soto sans réponse lors du dernier tour en course à pied.

Water-polo

C’est de manière convaincante que l’équipe féminine canadienne de water-polo a obtenu son billet pour les demi-finales jeudi matin, à Santiago. Le Canada l’a emporté par la marque de 33-2 contre le Chili.

Le match a commencé bien tranquillement pour la troupe de l’entraîneur David Paradelo alors que la marque était de 4-0 après le premier quart. Les Canadiennes ont toutefois ouvert la machine avant la demie pour porter le pointage à 13-0.

Le Canada a ajouté 20 points dans la deuxième moitié de la rencontre, n’en concédant que deux à ses adversaires.

Veronica Bakoc a été la grande vedette offensive pour les représentantes de l’unifolié avec sept buts. Élyse Lemay-Lavoie a suivi non loin derrière en touchant la cible à six reprises.

« Toute l’équipe est satisfaite ! C’est quand même plaisant de jouer contre le Chili, devant leurs partisans. Ça nous a permis de travailler sur notre technique, il reste encore des choses à améliorer, il faut limiter les revirements par exemple. On a poussé en contre-attaque pour être bien prêtes pour les matchs qui s’en viennent », a commenté Lemay-Lavoie après la victoire.

Axelle Crevier et Emma Wright ont ajouté quatre buts chacune alors que Floranne Carroll, Serena Browne, Hayley McKelvey et Blaire McDowell ont toutes marqué trois buts.

Devant le filet canadien, l’Ontarienne Jessica Gaudreault et la Québécoise Clara Vulpisi se sont partagé la tâche pour bloquer 9 des 11 tirs des attaquantes chiliennes.

Les Canadiennes affronteront les Brésiliennes vendredi, en demi-finale.

Le scénario sera identique pour leurs compatriotes masculins qui ont eux aussi atteint le carré d’as, où ils feront face aux poloïstes du Brésil.

La formation nationale, qui compte Jérémy Blanchard, Nicolas Constantin-Bicari, Jérémie Côté, Aleksa Gardijan, Leo Hachem, Jason O’Donnell et Milan Radenovic parmi ses rangs, a défait le Mexique 20-5 pour obtenir son billet pour les demi-finales.

Nicolas Constantin-Bicari a été le meilleur marqueur du Canada pendant ce match avec cinq filets. Jérémie Côté (3), Aleksa Gardijan et Leo Hachem ont aussi trouvé le fond du filet pendant cette rencontre, tout comme Matthew Halajian (4), Bogdan Djerkovic (3), Gaelan Patterson (2) et Reuel D’Souza.

De son côté, Milan Radenovic a bloqué 12 des 17 tirs dirigés vers lui.

Rappelons que les deux équipes championnes des Jeux panaméricains obtiendront un billet pour les Jeux olympiques de Paris.

Tir à l’arc

Virginie Chénier a remporté ses deux duels du jour dans la compétition individuelle à l’arc recourbé, jeudi. Elle a amorcé sa journée avec une victoire convaincante à la ronde des 16, s’imposant 7-1 contre la Cubaine Yailin Paredes.

Chénier a poursuivi sa lancée quelques minutes plus tard. Elle l’a emporté dans un duel âprement disputé en huitième de finale par la marque de 6-5 face à la Chilienne Javiera Andrades.

Vendredi, elle retrouvera l’Américaine Casey Kaufhold en quart de finale.

Les affrontements des huitièmes de finale dans le tournoi par équipe mixte devaient avoir lieu jeudi, mais ont été remis à vendredi. Chénier fera équipe avec l’Ontarien Eric Peters pour un duel les opposant aux Portoricains Nilka Cotto et Adrian Munoz.

Tennis de table

Edward Ly, Eugene Wang et Siméon Martin ont poursuivi leur parcours à l’épreuve par équipe masculine avec une victoire à l’arraché contre les représentants de Porto Rico.

Le trio composé de Daniel Gonzalez Negron, Brian Afanador et Angel Naranjo Lopez avait pris une avance de 2-1 dans ce duel, mais des victoires en simple de Ly et de Wang ont permis au Canada de remonter la pente et de l’emporter 3-2.

Edward Ly, qui s’était préalablement incliné 3-0 (11-7, 11-7 et 11-9) en double avec Siméon Martin, a bien rebondi en l’emportant 3-1 (8-11, 11-8,11-4 et 11-9) contre Gonzalez Negron.

Les Canadiens affronteront les athlètes indépendants Hector Gatica, Sergio Carrillo Turcios et Heber Moscoso Cruz vendredi matin, en conclusion de la phase préliminaire.

Squash

David Baillargeon et son coéquipier Graeme Schnell se sont inclinés en deux manches lors des quarts de finale du tournoi en double face aux athlètes indépendants Josué et Alejandro Enriquez.

Baillargeon et Schnell ont poussé leurs adversaires à la limite au premier set, baissant finalement pavillon 11-10. Les Enriquez ont fermé les livres à la manche suivante en l’emportant par la marque de 11-9.

Natation artistique

Après une journée de congé, Audrey Lamothe était de retour à la piscine en compagnie de sa partenaire Olena Verbinska, en duo libre.

Les deux Canadiennes, qui nagent ensemble depuis quelques semaines seulement, ont reçu une note de 163 6458, soit la quatrième du jour. Un résultat qui a porté leur total à 361 2458 et qui les a menées au cinquième rang du classement final.

Les Mexicaines Nuria Diosdado et Joana Jimenez ont remporté l’or en duo grâce à un cumulatif de 486 0208. Elles se sont du même coup qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris. Les Américaines Megumi Field et Ruby Remati ont mérité l’argent avec 451, 6758 points, suivies des Brésiliennes Laura Miccuci et Gabriela Regly Silva (390, 2437).

En soirée, l’équipe canadienne était réunie pour présenter son programme libre. Elle a reçu une note de 230, 1042 bonne pour le troisième rang de cette épreuve.

Elle occupe désormais la troisième place au classement provisoire et sera de l’épreuve acrobatique vendredi, dernière épreuve de natation artistique à Santiago.

Gymnastique rythmique

Tatiana Cocsanova a présenté ses routines aux qualifications aux massues et au ruban jeudi.

Au premier appareil, la Québécoise a obtenu une note de 27, 000 et a pris le 10e rang, alors qu’à la seconde, elle s’est classée 13e en raison de son pointage de 24, 250.

Dans les deux cas, quelques erreurs ont coûté cher à Cocsanova, qui termine 9e au concours complet individuel.

« Je ne suis pas très satisfaite, si je suis honnête. C’est une autre étape et un autre apprentissage. Je vais continuer de travailler », a-t-elle souligné en zone mixte.

« Mercredi, avant le cerceau, soit la première routine, j’étais très nerveuse. J’avais des attentes en arrivant ici, mais avec mon erreur, ma perspective a un peu changé et aujourd’hui, j’étais beaucoup plus calme. »

Cocsanova se préparera maintenant pour la finale au ballon qui aura lieu vendredi.