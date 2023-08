Les deux clubs montréalais des cinq grandes ligues se retrouvent en seconde portion du classement des équipes sportives professionnelles en Amérique du Nord selon Sportico.

Le site spécialisé en business du sport a actualisé les valeurs des clubs de la NFL mardi matin, ce qui a permis au classement d’être mis à jour. Le Canadien se pointe au 79e rang parmi les 152 équipes de ladite liste grâce à sa valeur de 1,7 milliard de dollars. Le CF Montréal, quant à lui, occupe cette dernière place compte tenu d’une évaluation de 390 millions.

Le Tricolore se trouve au troisième échelon parmi les équipes de la LNH, derrière les Maple Leafs de Toronto ( 66e ) et les Rangers de New York ( 68e ). Fait notable, le CH est devant deux équipes de la NBA ainsi que 13 équipes du Baseball majeur.

Pot-pourri

L’équipe qui figure au premier échelon dudit classement est, sans surprise, les Cowboys de Dallas de la NFL compte tenu de son évaluation à 9,2 milliards de dollars. Les Warriors de Golden State de la NBA ( 7,6 milliards ) et les Yankees de New York de la MLB ( 7,1 milliards ) complètent le podium.

Le circuit qui domine outrageusement cette liste est la NFL qui voit ses 32 équipes dans le top-40. La seule autre ligue dont toutes ses équipes sont dans le top 100 est la NBA.

Notons également l’émergence de quelques marchés forts dans la MLS, dont les clubs de Los Angeles ( Galaxy et LAFC ) ainsi qu’Atlanta United grâce à sa moyenne de plus de 47 000 spectateurs par match. Le LAFC ( 900 millions ) poursuit son ascension et a même devancé 17 équipes de la LNH, dont les Penguins de Pittsburgh, le Kraken de Seattle, l’Avalanche du Colorado et les Flames de Calgary.