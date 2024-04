(Toronto) Les Elks d’Edmonton ont sélectionné le secondeur Joel Dublanko au premier rang du repêchage de la Ligue canadienne de football, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les Elks détenaient le premier choix après avoir conclu la dernière saison avec un dossier de 4-14.

Mesurant six pieds et trois pouces et pesant 240 livres, Dublanko était considéré comme l’espoir le plus prêt à jouer chez les professionnels.

Après avoir terminé sa carrière universitaire à Cincinnati, Dublanko a passé du temps dans l’organisation des Saints de La Nouvelle-Orléans et des Seahawks de Seattle avant de jouer pour les Stars de Philadelphie, dans la United States Football League, en 2023.

Dublanko, un Américain, est admissible au repêchage de la LCF parce qu’un de ses parents est Canadien.

Il s’agissait du premier de six choix potentiels des Elks parmi les 31 premiers rangs.