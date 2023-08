(Montréal) Olivier Renard a souvent dit qu’il n’allait pas retenir ses jeunes joueurs s’ils voulaient se diriger vers l’Europe et que le prix était le bon. C’est une des raisons qui fait en sorte que le projet du CF Montréal est si attrayant pour eux.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le vice-président et chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir n’a pas chômé lors des jours qui ont mené à la fermeture de la fenêtre des transferts de la MLS, mercredi.

En un peu plus d’une semaine, Renard a consenti un contrat à l’attaquant Kwadwo Opoku et au gardien Jonathan Sirois, il a fait l’acquisition du défenseur Fernando Alvarez avant de s’entendre avec lui pour plusieurs saisons et il a échangé le vétéran défenseur Rudy Camacho au Crew de Columbus.

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard

Chacune des décisions de Renard a reflété la philosophie du CF Montréal, qui mise sur le développement de jeunes talentueux afin de les revendre à profit, tout en restant compétitif.

Ce plan est tellement clair comme de l’eau de roche que les joueurs qui arrivent à Montréal savent à quoi s’attendre. Ils auront les occasions de se faire valoir et ce sera à eux de les saisir et d’en profiter.

Opoku et Alvarez, de même que Bryce Duke lorsqu’il a été acquis en avril, ont tous déjà mentionné qu’ils avaient des ambitions européennes et qu’ils estimaient faire un pas dans la bonne direction en arrivant au sein de la formation montréalaise. Ils peuvent s’en servir comme tremplin parce qu’elle a récemment fait ses preuves en la matière.

« Le club présente un bon projet. Il a réussi à vendre des joueurs en Europe et c’est pour ça que je voulais m’y joindre, a expliqué Alvarez. L’équipe essaie toujours d’aider les joueurs. Si tu es prêt à jouer, ils vont te laisser jouer. J’aime la ville aussi et nous avions l’impression de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit de plus parce que nous avions tout ici. »

Alvarez dit vrai. Le CF Montréal a regarni ses coffres pendant la saison morte en vendant trois de ses joueurs clés en 2022, une année de nombreux records pour le club.

Le défenseur Alistair Johnston a été transféré en Écosse, le milieu de terrain Djordje Mihailovic a été cédé à une équipe aux Pays-Bas et le Québécois Ismaël Koné a pris la direction de l’Angleterre.

Pour Renard, c’est une évolution normale des choses pour une équipe professionnelle, mais aussi pour les jeunes joueurs qui ont soif de défis et d’excellence. C’est un concept parfois difficile à digérer pour les partisans, qui voient leurs meilleurs joueurs quitter le club alors qu’ils commençaient à s’attacher à eux.

« Ce sont des joueurs qui ont des projets sportifs et qui sont intéressés à l’Europe. Ils sont venus ici à Montréal pour donner leur maximum, a souligné Renard.

Les gens ont moins de patience ou ils n’ont pas la compréhension de ce que veut faire un joueur de football dans sa vie. Il veut se mettre en évidence pour obtenir un meilleur contrat dans une meilleure ligue. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

« Nous sommes fiers de ce qui s’est passé il y a deux ans et l’année dernière. Nous avons eu six joueurs à la Coupe du monde et il y a de l’intérêt de la part de grands clubs européens pour plusieurs de nos joueurs. C’est ça le projet », a-t-il ajouté

L’objectif est le même pour Sirois, mais comme il s’agit d’un joueur local, la patience lui vient peut-être plus facilement que certains de ses coéquipiers.

Sirois fait partie de l’organisation du CF Montréal depuis 2015. Il a porté les couleurs de l’Académie à plusieurs niveaux avant d’être prêté au Valour FC, dans la Première Ligue canadienne (CPL).

Ses efforts ont été récompensés cette saison, après avoir pris le relais de James Pantemis lorsque ce dernier s’est blessé dès le premier match, en février. Depuis, Sirois s’est établi comme un véritable gardien numéro un et il pointe actuellement à égalité au deuxième rang de la MLS avec neuf jeux blancs.

« Je suis super heureux de prolonger mon contrat, de pouvoir continuer à jouer à la maison devant les partisans, ma famille et mes amis. Je me suis toujours dit que je voulais jouer dans les plus grosses ligues, mais je veux surtout atteindre mon potentiel. J’ai 22 ans alors j’ai encore beaucoup de choses à apprendre et c’est à moi de continuer à me développer », a déclaré Sirois.

Pour Renard, l’histoire de Sirois représente parfaitement ce que l’équipe montréalaise recherche et ce qu’elle souhaite accomplir avec ses jeunes joueurs.

« C’est un projet qui est commencé depuis trois bonnes années. Il est resté sur le banc un peu en CPL et ç’a peut-être été la période la plus importante pour lui, a mentionné le vice-président et chef de la direction sportive. Il a appris de ça et il est le prototype de ce que nous voulons voir ici. Il est heureux et il veut tout donner pour ses partisans. »

Ce qui aiderait également les jeunes à se développer et à prendre de l’expérience, c’est une participation aux séries. Le CF Montréal occupe actuellement le 10e échelon de l’Association Est, à un point de DC United et d’une place en éliminatoires.