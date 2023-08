L’année 2023 de Jonathan Sirois ne fait que s’améliorer. Le gardien de 22 ans, désormais titulaire du CF Montréal, s’est entendu avec le club sur les modalités d’un contrat de trois saisons. Le pacte est également assorti d’une année d’option en 2027.

L’Impact en a fait l’annonce mardi matin.

« Jonathan est le joueur prototype reflétant ce que le club souhaite former dans notre Académie, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir, Olivier Renard. Il a suivi le cheminement planifié en faisant preuve de patience et de travail avec la mentalité recherchée par le Club. C’est une prolongation de contrat bien méritée et c’est maintenant à lui de continuer son développement. »

Sirois est avec le CFM depuis 2015. Il avait rejoint l’Académie du CF Montréal après être passé par le club du Spatial Saint-Hubert. Il avait signé son premier contrat professionnel en mars 2020.

En 22 matchs avec le CF Montréal cette saison, dont 21 titularisations, le natif de Saint-Hubert a cumulé 1897 minutes de temps de jeu, 67 arrêts et neuf blanchissages en plus de trois titularisations en Championnat canadien et deux autres en phase de groupes de la Coupe des Ligues.

Avant de faire ses débuts en MLS, Sirois a évolué deux ans en prêt avec le Valour FC de la Première ligue canadienne (2021, 2022). En 2160 minutes de jeu lors de sa saison recrue, il a réalisé 94 arrêts et neuf blanchissages, un sommet dans la ligue à l’époque. Sirois a d’ailleurs remporté le trophée de Gardien de l’année en PLC la même année, décerné par un panel composé de journalistes sportifs à travers le pays.