Rudy Camacho, l’un des rouages clés de la défensive du CF Montréal lors des six dernières années, a été échangé au Crew de Columbus lundi.

En retour, l’Impact a mis la main sur 400 000 $ en argent d’allocation générale (GAM). La somme est scindée de façon égale en 2023 et 2024.

« Le CF Montréal remercie Rudy pour ses six ans de service au sein du club. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite de sa carrière », a déclaré succinctement le vice-président et chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir Olivier Renard au sujet du joueur qui a disputé 152 matchs dans l’uniforme montréalais.

C’est un dur coup pour la défensive du club. Le Français de 32 ans a été titularisé lors de 19 des 23 matchs cette saison et a été le seul qui s’est imposé au cœur de la charnière centrale.

Depuis que le club est passé à un système à trois défenseurs centraux, aucun n’a mieux fait le boulot que Camacho au centre de celui-ci. En possession, notamment grâce à la qualité de ses relances, il est l’un des meilleurs défenseurs du circuit sur cet aspect. Cette saison, selon une analyse statistique avancée, seuls trois joueurs de champ ont fait davantage progresser le ballon avec des passes que Camacho.

Or, le Français et le club semblaient être à la croisée des chemins. Acquis en mars 2018 en provenance du club belge Waasland-Beveren – pour un montant avoisinant le million de dollars, selon le site spécialisé Transfermarkt –, le défenseur écoulait présentement la dernière année d’un contrat de deux saisons. Il avait d’ailleurs signé ledit contrat lors du camp d’entraînement en 2022.

Le club a préféré récupérer une honnête somme en retour de son leader plutôt que de le voir partir sous d’autres cieux gratuitement. Par le fait même, Montréal vient de renforcer le Crew de Wilfried Nancy, son ancien entraîneur-chef.

Plus tôt cette saison, Camacho avait fait remarquer que le style de jeu proposé par Nancy lui convenait davantage que celui de l’entraîneur-chef actuel du CFM, Hernán Losada. Le style plus méthodique de l’ancien pilote des Citadins de l’UQAM verra le défenseur de 32 ans s’y plaire.

Un message malgré tout

Ce n’est qu’une transaction, certes, mais c’est aussi un message clair pour la fin de la saison : les attentes ne seront pas hautes cette année. Le club vient de laisser filer l’un des joueurs les plus constants de son effectif.

Pour ceux qui aiment les statistiques, Camacho était sur la pelouse lors de 17 des 32 buts inscrits contre Montréal en MLS. Au passage, il a disputé 78 % des minutes possibles. Son départ se fera assurément sentir.

Le club compte sur plusieurs projets, à toutes les positions, pour s’en tirer. De perdre un joueur expérimenté viendra poser plus de pression sur les quelques vétérans restants.

Si Losada veut poursuivre avec la même formation, il devra insérer un jeune à la place de Camacho. Le candidat logique est George Campbel. L’Américain de 22 ans a obtenu 10 départs en MLS cette saison et a été déployé un peu partout au sein de la défensive.

Sinon la tâche pourrait aller à Róbert Thorkelsson, Ousman Jabang ou bien Fernando Álvarez, arrivé vendredi en provenance de Pachuca. Or, si c’est l’un de ses candidats, ce sera une lourde tâche en raison de leur expérience limitée chez les professionnels.

Il n’y a donc aucun joueur avec un certain bagage sur le banc, dont la position naturelle est défenseur central, vers qui Losada peut se tourner en fin de rencontre ou en cas de blessure. Aaron Herrera ou Samuel Piette pourraient dépanner, mais ce serait fort loin de l’idéal.

Et pourtant Montréal est tout près d’une place en séries éliminatoires. Il a un point de retard, et un match en main, sur le D. C. United qui occupe le neuvième rang. Si le club désire réaliser une percée, il aura besoin de quelques renforts.

Le club peut compléter des transferts jusqu’à mercredi et mettre sous contrat des joueurs autonomes jusqu’au 2 septembre.