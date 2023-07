Le CF Montréal s’attend à une ambiance différente dans les gradins pour son duel contre D. C. United mercredi soir, mais à une intensité tout aussi élevée sur le terrain.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir disputera son dernier match de la phase de groupes de la Coupe des Ligues en accueillant l’équipe de Washington au stade Saputo, et il a la chance d’avoir sa destinée entre ses mains.

Après avoir battu le club mexicain Pumas UNAM en tirs de barrage en lever de rideau du tournoi, samedi, les Montréalais occupent le premier rang du Groupe 2 de la section Est. Ils peuvent s’assurer de passer à la phase éliminatoire en signant une victoire contre D. C. United, à la régulière ou aux tirs au but.

Cet objectif devrait à lui seul être suffisant pour motiver le CF Montréal et l’amener à hausser son niveau d’énergie, à défaut de pouvoir se nourrir du spectaculaire affrontement sonore entre les partisans locaux et mexicains dans les gradins, le week-end dernier.

« L’ambiance était spéciale, mais je ne pense pas que ce sera semblable contre D. C. United, notamment parce que c’est une équipe de la MLS. Ce sera à nous de ramener cette intensité et de faire revivre ce genre d’émotions à nos partisans. Même si l’ambiance n’est pas la même, il ne faut pas sortir à plat. Nous devons nous concentrer sur notre jeu », a indiqué le milieu de terrain Samuel Piette, mardi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Le CF Montréal a connu un beau parcours lors du Championnat canadien, mais il n’a pas été en mesure d’obtenir son billet pour la prochaine Ligue des champions de la CONCACAF en s’inclinant en finale face aux Whitecaps de Vancouver.

Avec trois autres laissez-passer disponibles pour la Coupe des Ligues, les Montréalais ont l’occasion de faire un pas de plus avec un résultat positif contre D. C. United. Cette situation ne semble toutefois pas avoir changé la préparation de l’entraîneur-chef Hernan Losada.

« Que nous ayons gagné ou perdu contre les Pumas, nous allons tenter d’être compétitifs contre D. C. United, comme nous le faisons chaque fois. Nous préparons tous les matchs de la même façon et je pense que nous verrons la même intensité sur le terrain. J’espère que nous pourrons disputer un aussi bon match que samedi. Nous avons besoin d’une victoire pour passer à la prochaine phase, et c’est ça l’objectif principal », a-t-il expliqué.

La bonne nouvelle pour les joueurs de Losada, c’est qu’ils connaissent bien leurs prochains adversaires. Si des analyses vidéo ont été nécessaires pour bien comprendre le jeu des Pumas, une équipe de la Liga MX, les deux matchs contre D. C. United cette saison offriront un bon portrait de ce à quoi les Montréalais devront s’attendre mercredi.

En retard 2-0 en deuxième demie à Washington, le 31 mai, le CF Montréal avait inscrit deux buts rapides pour arracher un match nul à saveur de victoire. Il s’agissait peut-être là d’une petite vengeance pour la gênante défaite de 1-0 encaissée lors du match d’ouverture au stade Saputo, le 15 avril, quand la troupe de Wayne Rooney avait marqué le but vainqueur dès la première minute de la deuxième demie.

Malgré tout, Losada ne semble pas accorder beaucoup d’importance à ces deux affrontements précédents. Il sait néanmoins que D. C. United n’est pas une équipe à sous-estimer, même si elle n’a pas joué depuis 10 jours et qu’elle mettra peut-être du temps avant de trouver son rythme.

« Nous connaissons les qualités individuelles et l’expérience de leurs joueurs. C’est quelque chose qu’il faut considérer et sur lequel nous devrons être prudents, a déclaré l’entraîneur-chef. La défaite au stade Saputo est survenue il y a longtemps. Les deux équipes ont évolué depuis, des joueurs se sont ajoutés et d’autres qui n’étaient pas disponibles à ce moment le seront [mercredi]. »

L’objectif pour le CF Montréal sera évidemment d’inscrire le premier but, mais aussi de ne pas se faire prendre en défense comme ce fut le cas en fin de deuxième demie face aux Pumas. Les Mexicains ont effacé un déficit de deux buts en l’espace de trois minutes pour forcer la tenue d’une séance de tirs de barrage.

« Cet équilibre entre l’agression offensive et le jeu défensif est très important. Nous ne voulons pas être une équipe qui étire le jeu alors que le match progresse et que la fatigue commence à se faire sentir. Nous voulons rester compacts et une des meilleures façons de réussir ça, c’est de garder le ballon dans la zone ennemie et de faire courir nos adversaires », a observé Piette.

« À la fin de la deuxième demie contre les Pumas, nous sommes revenus vers l’arrière avec notre gardien et nous avons tenté de longs ballons. C’est ce qu’ils voulaient. Nous tenterons de faire mieux mercredi », a ajouté le Québécois.

Le milieu de terrain Victor Wanyama avait quitté le stade en boitant, samedi, mais Losada a indiqué que tous ses joueurs disponibles semblaient en bonne forme pour l’entraînement de mardi.