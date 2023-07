Kwadwo Opoku n’a beau avoir disputé que trois matchs avec le CF Montréal, ce qu’il a vu de l’équipe et de la ville l’a convaincu de rester pendant quelques années.

Simon Servant La Presse Canadienne

Acquis du Los Angeles FC le 5 juillet, en retour d’un montant d’allocation générale de 1 650 000 $ US en 2023 et d’un montant d’allocation générale de 100 000 $ en 2024, Opoku a signé un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2026, lundi. L’entente est également assortie d’une année d’option pour 2027.

À la veille du deuxième match de la formation montréalaise dans le tournoi de la Coupe des Ligues, face à D. C. United, Opoku s’est dit très heureux d’en être venu à un terrain d’entente aussi rapidement.

« Je vois le projet et la façon dont se déroulent les choses ici. C’est un endroit où je peux beaucoup me développer en tant que jeune joueur pour atteindre mon rêve, a-t-il mentionné. C’est une grande occasion pour moi et une belle situation pour m’améliorer et même devenir une meilleure personne. »

Lors d’une disponibilité médiatique au lendemain de l’acquisition d’Opoku, l’entraîneur-chef Hernan Losada avait indiqué que l’organisation montréalaise convoitait le Ghanéen de 22 ans depuis un certain temps déjà.

Des négociations ont peut-être eu lieu avant l’arrivée d’Opoku à Montréal, le 8 juillet, mais le principal intéressé n’était pas au courant. Il a affirmé que des discussions ont eu lieu après son premier match avec l’équipe, le 12 juillet.

« Je ne sais pas s’il y a eu des négociations de contrat avant mon arrivée. J’ai disputé mon premier match et nous avons ensuite commencé à discuter », a-t-il fait savoir.

Avec le Bleu-blanc-noir, Opoku a effectué deux apparitions dans le onze partant pour un total de 121 minutes de jeu. Il a notamment fait bouger les cordages dans une victoire de 2-0 contre le Charlotte FC, le 15 juillet.

L’attaquant ghanéen a aussi affronté le club mexicain Pumas UNAM pendant 77 minutes, samedi dernier, lors du premier affrontement du CF Montréal à la Coupe des Ligues.

Opoku est venu insuffler un peu de vitesse et de talent à un contre un à l’attaque montréalaise, qui fait partie des pires de la MLS et qui doit composer avec la blessure à long terme subie par Romell Quioto, son meilleur marqueur en 2022.

Opoku a insisté sur le fait qu’il se plaisait à Montréal et qu’il s’était immédiatement senti intégré au sein de la formation.

« Mes coéquipiers, mes entraîneurs et le personnel m’ont accueilli comme un des leurs dès la première journée ici, a-t-il dit. C’est vraiment touchant et j’aime ça. La ville est belle et il y a plusieurs beaux endroits à visiter. Je pense que c’est un bon endroit où commencer mon parcours. »

Un parcours qui pourrait éventuellement le mener vers l’Europe, où plusieurs joueurs, dont Opoku, souhaitent disputer leur carrière. Le Ghanéen est toutefois resté prudent quant à la durée de son passage à Montréal.

« J’ai mes objectifs et mes rêves en tête. J’ai une idée du nombre d’années que je veux passer ici et quand j’aimerais quitter, mais je ne vais pas en dire plus. En attendant, j’adore être ici », a-t-il déclaré.

Opoku a soulevé la Coupe MLS avec le LAFC en 2022. En trois saisons et demie avec l’équipe californienne, il a disputé 60 parties, dont 35 départs, récoltant neuf buts et sept passes décisives. En séries éliminatoires, il a participé à quatre matchs, inscrivant d’ailleurs un but dans une victoire de 3-0 face à Austin FC en finale de l’Association Ouest.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, Opoku a marqué 29 buts en 64 matchs pour l’Attram De Visser Soccer Academy. Sur le plan international, il a représenté le Ghana aux niveaux U-17 et U-20, participant notamment à la Coupe d’Afrique des Nations U-17 en 2017, au Gabon, où il a pris part à deux des matchs de la phase de groupes.