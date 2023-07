Kwadwo Opoku a été acquis du Los Angeles FC le 5 juillet en retour d’un montant d’allocation générale de 1650 000 $ US en 2023 et d’un montant d’allocation générale de 100 000 $ en 2024.

(Montréal) Le CF Montréal a accordé un nouveau contrat à l’attaquant ghanéen Kwadwo Opoku, lundi.

La Presse Canadienne

L’équipe montréalaise a laissé savoir que l’entente entrait en vigueur dès maintenant et jusqu’à la fin de la saison 2026. Elle est également assortie d’une année d’option pour 2027.

Opoku a été acquis du Los Angeles FC le 5 juillet en retour d’un montant d’allocation générale de 1650 000 $ US en 2023 et d’un montant d’allocation générale de 100 000 $ en 2024.

Depuis son arrivée avec le Bleu-blanc-noir, Opoku a fait deux apparitions dans le 11 partant pour un total de 121 minutes de jeu. Il a notamment fait bouger les cordages dans une victoire de 2-0 contre le Charlotte FC, le 15 juillet. L’attaquant de 22 ans a aussi affronté le club mexicain Pumas UNAM pendant 77 minutes, samedi dernier, lors du premier match du CF Montréal à la Coupe des Ligues.

Opoku a soulevé la coupe MLS avec le LAFC en 2022. En trois saisons et demie avec l’équipe californienne, il a disputé 60 parties, dont 35 départs, récoltant neuf buts et sept passes décisives. En séries éliminatoires, il a participé à quatre matchs, inscrivant d’ailleurs un but dans une victoire de 3-0 face à Austin FC en finale de l’Association Ouest.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, Opoku a marqué 29 buts en 64 matchs pour l’Attram De Visser Soccer Academy. Sur le plan international, il a représenté le Ghana aux niveaux U-17 et U-20, participant notamment à la Coupe d’Afrique des Nations U-17 en 2017, au Gabon, où il a pris part à deux des matchs de la phase de groupes.