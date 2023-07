« Nous avons regardé des vidéos de leur style de jeu. C’est une équipe qui aime aller vers l’avant et qui possède des joueurs offensifs très bons à un contre un, a observé l’attaquant Ariel Lassiter. C’est une équipe dangereuse et très directe. Nous devons être prudents en défensive, mais comme nous sommes à domicile et que nous avons nos partisans derrière nous, il faut également être les agresseurs. »

Le CF Montréal a offert des moments mémorables à ses partisans lors de quelques-uns de ses duels contre des clubs mexicains et il pourra en créer d’autres, samedi soir.

Simon Servant La Presse Canadienne

Pour la première fois de son histoire, le Bleu-blanc-noir se mesurera aux Pumas UNAM au stade Saputo, dans le cadre de son premier match de la phase de groupes de la Coupe des Ligues.

Qui ne se souvient pas du fameux but de Cameron Porter dans les arrêts de jeu du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf en 2015, contre Pachuca ? De la finale du tournoi face à Club America, également en 2015 ? Ou encore de la belle victoire de 3-0 aux dépens de Santos Laguna au Stade olympique, en 2022 ?

En poursuivant sur cette voie et en ajoutant un triomphe face aux Pumas dès leur premier match de la Coupe des Ligues, les Montréalais pourraient rapidement se hisser au sommet du Groupe 2 de la section Est. Ils mettraient aussi de la pression sur l’équipe mexicaine et sur DC United, qui complètent ce groupe.

À première vue, le CF Montréal pourrait avoir l’avantage d’être déjà dans son rythme contrairement aux Pumas, qui n’ont disputé que trois matchs (1-0-2) cette saison dans la Liga MX, mais il s’est assuré de faire ses devoirs pour être bien préparé.

« Nous avons regardé des vidéos de leur style de jeu. C’est une équipe qui aime aller vers l’avant et qui possède des joueurs offensifs très bons à un contre un, a observé l’attaquant Ariel Lassiter. C’est une équipe dangereuse et très directe. Nous devons être prudents en défensive, mais comme nous sommes à domicile et que nous avons nos partisans derrière nous, il faut également être les agresseurs. »

La beauté de ce nouveau format de la Coupe des Ligues, c’est qu’il met en vedette les 29 équipes de la MLS et les 18 de la Liga MX. Bien entendu, les entraîneurs connaissent leurs adversaires dans leur championnat respectif, mais il y aura tout de même un petit ajustement lorsqu’ils se mesureront aux clubs de l’autre ligue.

Cependant, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, ne croit pas qu’y ait réellement un effet de surprise pendant ce tournoi. Du moins, pas dans l’ère du temps actuelle.

« Le processus d’analyse est assez semblable à celui contre n’importe quelle autre équipe. Nous sommes en 2023 alors il y a une panoplie de technologies pour nous permettre d’évaluer et d’analyser un adversaire. Nous utilisons les mêmes outils pour les équipes de la MLS », a-t-il souligné.

« De toute façon, si je peux parler pour notre organisation, nous ne pensons pas vraiment aux tactiques des Pumas et je crois qu’ils en feront tout autant. »

Peut-être que Losada ne se soucie pas des choix tactiques des Pumas parce que de toute façon, c’est l’application sur le terrain qui fait foi de tout. Et dans cet aspect du jeu, le club mexicain est à prendre au sérieux à l’attaque. Plus particulièrement l’attaquant de pointe Juan Dinenno.

PHOTO GUILLERMO ARIAS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’attaquant des Pumas UNAM Juan Dinenno

Âgé de 28 ans, Dinenno a participé à 127 matchs dans l’uniforme des Pumas et il a inscrit 55 buts, dont un total de 14 lors de la dernière saison de la Liga MX, qui est divisée en deux tournois de 17 parties. L’Argentin a également remporté le Soulier d’or de la Ligue des Champions de la Concacaf en 2022, après avoir marqué neuf buts en seulement huit sorties.

Les Montréalais devront trouver une façon de le contrer et ils pourraient y arriver en le tenant loin du ballon.

« Ce sera dans la façon dont nous gérons le match avec le ballon. Il faut contrôler la possession le plus possible, ce sera très important. Dinenno est un des meilleurs attaquants de pointe du Mexique et assurément des Pumas. Il faut avoir un bon bloc défensif. Il faut présenter une bonne structure d’équipe et de bonnes prises de décision avec le ballon », a observé Lassiter.

Après s’être incliné en finale du Championnat canadien contre les Whitecaps de Vancouver, le CF Montréal commencera sa route pour tenter une fois de plus d’obtenir un billet pour la Ligue des Champions de la Concacaf et d’ajouter un trophée à sa récolte.

Surtout, il a l’occasion de grandir comme organisation et de montrer le niveau de jeu de la MLS face à celui de la Liga MX.

« Toutes les compétitions sont importantes pour nous. Nous avons pris le Championnat canadien très au sérieux, comme nous prenons le championnat de la MLS et ce tournoi très au sérieux, a insisté Losada. Je pense que c’est une belle occasion pour notre organisation et c’est important pour l’avenir, pour continuer à développer notre niveau de jeu et celui de la MLS. »

« C’est un tournoi très important. Nous n’avons pas régulièrement l’occasion de jouer contre des équipes mexicaines alors c’est un nouveau style de jeu. Il y a un trophée et une place en Ligue des Champions au bout alors nous voulons nous rendre le plus loin possible », a ajouté le milieu de terrain Mathieu Choinière.

Losada ne s’est pas mouillé concernant son 11 partant, après que le Bleu-blanc-noir eut signé une belle victoire de 2-0 contre le Charlotte FC samedi dernier. Il a toutefois confirmé que le gardien Jonathan Sirois seraà son poste et que Lassi Lappalainen était assez en forme pour faire partie de la sélection, mais pas à 100 %.