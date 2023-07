Lionel Messi a réglé les derniers détails relatifs à son contrat avec la Major League Soccer (MLS) et, après des années de planification et de recherche, l’Inter Miami CF a acquis les services d’une icône mondiale.

Tim Reynolds Associated Press

Le contrat de Messi a été officialisé samedi, un peu plus de cinq semaines après qu’il a déclaré qu’il se joindrait à l’Inter Miami CF.

L’équipe le présentera dimanche soir dans son stade de Fort Lauderdale, et le premier match à domicile de l’ère Messi pourrait avoir lieu dès vendredi, à l’occasion d’un duel de la Coupe des Ligues contre Cruz Azul.

Une conférence de presse officielle est prévue lundi, et la première séance d’entraînement avec son nouveau club est attendue mardi.

Le club a déjà annoncé que le contrat de Messi s’étendra sur deux saisons et demie et qu’il sera rémunéré entre 50 et 60 millions de dollars par an, soit une valeur totale de 125 à 150 millions de dollars en espèces seulement.

« BIENVENIDO 10 », a indiqué l’équipe samedi sur Twitter.

Bienvenue, Messi, en effet.

« Nous sommes ravis que le plus grand joueur au monde ait choisi l’Inter Miami CF et la Major League Soccer, et sa décision témoigne de l’élan et de l’énergie qui animent notre Ligue et notre sport en Amérique du Nord », a déclaré Don Garber, commissaire de la MLS, dans un communiqué.

« Nous ne doutons pas que Lionel montrera au monde entier que la MLS peut être une ligue de choix pour les meilleurs joueurs du monde. »

Il s’agit, à bien des égards, d’un mariage inhabituel. Messi, qui est peut-être encore la plus grande star du soccer, signe avec une équipe qui a commencé la journée de samedi au dernier rang du classement de l’Association Est de la MLS.

Le club n’en est qu’à sa quatrième saison, n’a jamais remporté de championnat et joue dans un stade provisoire qui ne pourra accueillir qu’environ 22 000 personnes une fois que des travaux de rénovation, comme l’ajout de gradins, seront terminés.

Ça n’a pas d’importance. Le roi du soccer joue désormais pour l’Inter Miami CF.

Messi est arrivé dans le sud de la Floride mardi, après des vacances, puis a entamé les tests physiques et les formalités administratives mercredi, et l’accord a été finalisé samedi après-midi.

Le septuple lauréat du Ballon d’Or — trophée décerné chaque année au meilleur joueur du monde — s’installe à Miami après deux années passées au Paris Saint-Germain.

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Lionel Messi a porté le maillot du Paris Saint-Germain lors des deux dernières saisons.

« Je suis très excité à l’idée d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami et aux États-Unis », a déclaré Messi dans un communiqué distribué par le club.

« C’est une opportunité fantastique et ensemble nous allons continuer à construire ce beau projet. L’idée est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, et je suis très impatient de commencer à aider ici, dans ma nouvelle maison. »

Tout le monde savait que Messi allait quitter le PSG. Le mystère était de savoir où il irait. Certains pensaient que Messi choisirait finalement de jouer pour Al-Hilal en Arabie saoudite, suivant ainsi son rival de longue date Cristiano Ronaldo dans un royaume où certains clubs sont désormais financés par le fonds souverain. Un retour à Barcelone, club historique où il a passé la plus grande partie de sa carrière, était une autre possibilité.

Finalement, c’est Miami qui l’a emporté. Une idée que le copropriétaire David Beckham a commencé à lancer publiquement en 2021 — deux ans avant, évidemment, que l’équipe ne commence à réfléchir à la manière de réaliser ce projet — est maintenant devenue réalité.

« Après avoir gagné la Coupe du monde et ne pas avoir pu retourner à Barcelone, c’était à mon tour d’aller dans la ligue des États-Unis pour vivre le football d’une autre manière », a déclaré Messi en juin lorsqu’il a annoncé sa décision.

PHOTO HANNAH MCKAY, ARCHIVES REUTERS Lionel Messi a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

Messi a mené l’Argentine au titre de champion du monde en décembre dernier. Il a marqué plus de 800 buts au cours de sa carrière en club et en sélection, ce qui fait de lui l’un des plus grands buteurs dans l’histoire du soccer.

Il a touché la cible deux fois lors de la finale de la Coupe du monde de l’année dernière contre la France, un match qui s’est terminé sur un score de 3-3, avant que l’Argentine ne l’emporte 4-2 aux tirs au but.

Messi a contribué à quatre triomphes de ses équipes en Ligue des champions et ses 129 buts dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs n’ont été dépassés que par les 140 buts de Ronaldo.

Messi a remporté 10 championnats de la Liga et deux titres de la Ligue 1, sept Copa del Rey et trois Coupes du monde des clubs, ainsi qu’une Copa América et une médaille d’or olympique pour l’Argentine.

« Il y a dix ans, lorsque j’ai commencé mon aventure pour instaurer une nouvelle équipe à Miami, j’ai dit que je rêvais d’amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire », a déclaré Beckham.

« Des joueurs qui partageaient l’ambition que j’avais lorsque j’ai rejoint le LA Galaxy, à savoir contribuer à l’essor du football aux États-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération dans ce sport que nous aimons tant.

« Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. »

Les espoirs de la concession sont désormais officiellement au plus haut. L’Inter Miami CF n’a jamais été un aspirant au titre. Messi pourrait rapidement changer la donne pour une équipe qui n’a remporté que 34 % de ses matchs en MLS.

« Lionel Messi est un talent incomparable », a déclaré Chris Henderson, directeur sportif de l’Inter Miami CF.

« Ce qu’il apporte sur le terrain et en dehors élèvera tous ceux qui l’entourent et nous sommes ravis de l’accueillir à l’Inter Miami. »