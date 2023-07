PHOTO NICOLAS AGUILERA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Buenos Aires) Lionel Messi, capitaine de l’Argentine championne du monde 2022, n’a pas envie de réfléchir à la date de la fin de sa carrière internationale, préférant profiter du moment présent sous le maillot albiceleste, a-t-il dit à la télévision argentine dans une émission diffusée mercredi.

Agence France-Presse

« Même moi je ne sais pas quand (j’arrêterai), ça arrivera quand ça devra arriver. Après avoir tout remporté, il me reste à profiter et attendre que le temps me dise quand ce sera le moment », dit le septuple Ballon d’Or de 36 ans, dans une interview enregistrée en juin lors de la tournée de la sélection argentine en Chine.

« La logique, et mon âge, laissent penser que ce sera bientôt, mais je ne sais pas exactement […] Maintenant que nous sommes champions d’Amérique (vainqueurs de la Copa America en 2021) et du monde, il faut en profiter », insiste l’ancien joueur du Paris SG, qui vient de signer à l’Inter Miami, aux États-Unis.

Interrogé sur ses chances de jouer le prochain Mondial, en 2026, « la Pulga » ne se berce pas d’illusions : « Je ne crois pas que j’y arriverai », dit-il.

L’Argentin sera présenté officiellement dimanche aux supporters de l’Inter Miami et devrait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de la MLS et de la ligue mexicaine.