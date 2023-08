On le sait, depuis l’arrivée d’Olivier Renard en poste, le CF Montréal entend former des jeunes prometteurs. Ce concept n’a jamais été aussi bien illustré qu’après la conclusion de la fenêtre de transferts.

Au lendemain de la clôture du mercato, jeudi, c’est l’heure du bilan. Montréal a fait l’acquisition de l’attaquant Kwadwo Opoku, 22 ans, et du défenseur Fernando Álvarez, 19 ans, et a échangé son joueur le plus âgé, Rudy Camacho, 32 ans, au Crew de Columbus.

Par sa jeunesse, l’équipe montréalaise arrive toujours au troisième rang dans la MLS, avec un âge moyen de 24,1 ans. C’est tout juste derrière les deux clubs de la Grosse Pomme, le New York City FC (24,0) et les Red Bulls de New York (23,7). Cela dit, toutes ces équipes sont hors du portrait des séries éliminatoires à l’heure actuelle.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Rudy Camacho (4), 32 ans, est parti pour Colombus alors que Kwadwo Opoku (90), 21 ans, est arrivé de Los Angeles.

Cette cure de rajeunissement est tout à fait en phase avec le plan de la direction. Résumé simplement par Renard, le vice-président et chef de la direction sportive de l’Impact, l’objectif est « d’aller chercher des joueurs peu connus avec des qualités ».

Pour ensuite les développer et les revendre à profit. Et rebelote.

Même si c’est un plan que la direction a demandé à Renard de mettre en œuvre, comme il l’avait fait en Belgique, il semble s’y plaire.

Pour illustrer que la stratégie commence à porter ses fruits sous nos yeux, Renard souligne la fin de rencontre contre le D.C. United en Coupe des ligues. « Avec un peu de réussite devant, on poursuivait. Et avec qui ? Regardez qui était sur le terrain », dit-il avant de faire une énumération de six joueurs nés après le bogue de l’an 2000, dont Nathan Saliba, Jules-Anthony Vilsaint, Bryce Duke et Jonathan Sirois.

« C’est ça, le projet », lance-t-il.

Toujours bien encadré

La transaction de Camacho venait aussi mettre en lumière le maigre nombre de vétérans restants dans cette équipe. Seulement 9 des 27 joueurs ont plus de 25 ans, dont plusieurs réservistes comme Logan Ketterer, James Pantemis et Ahmed Hamdi.

Ça met beaucoup de pression sur les jeunes pour s’entraider, se guider et porter conseil. Or, Renard a assuré qu’il y a « assez de leadership » dans le groupe.

« C’est vrai que maintenant avec le départ de Rudy, nous avons un vétéran de moins. Par contre, la personnalité, ça ne vient pas forcément avec l’âge. Je vais de nouveau reparler d’Ismaël [Koné] : il avait de la personnalité à revendre », fait-il remarquer

Il y en a plusieurs sur le terrain aussi qui sont contents d’être ensemble parce qu’ils sont jeunes. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

Alors tous ces jeunes devront progresser ensemble et éclore plus ou moins au même moment. Du moins, ce sera nécessaire afin que les astres soient alignés et que Montréal aspire à plus qu’une qualification pour les séries éliminatoires, comme c’est le cas cette saison.

En fait, la mission est de revivre la saison 2022. Et Renard est déjà emballé pour la prochaine saison. Ce sera la deuxième d’Hernán Losada à la barre de l’équipe et tout le groupe sera plus vieux et plus expérimenté.

« [En ce moment], c’est un peu comme la première année de Wil. L’année suivante, ils avaient un an de plus, et puis, tout d’un coup, la sauce a bien pris », ajoute Olivier Renard.

Il reste 11 matchs pour montrer des signes encourageants et, qui sait, peut-être plus, pour aller chercher cette précieuse expérience en séries. Le temps et surtout les buts le diront.