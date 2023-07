Entrées de peine et de misère dans le groupe des 12, Sarah Pavan et Molly McBain avaient profité d’un tirage relativement favorable pour leur match disputé samedi midi, dans le cadre du tournoi Elite16 de volleyball de plage de Montréal.

En affrontant les Brésiliennes Agatha Bednarczuk, 40 ans, et Rebecca Cavalcanti, 30 ans, classées au 64e rang mondial, les Canadiennes avaient l’opportunité de ravir une fois de plus les partisans canadiens réunis sur le court central.

D’autant plus qu’en tout début de rencontre, les Brésiliennes étaient désorientées et désorganisées dans leur territoire. Cependant, des fautes directes de McBain et des blocs ratés de Pavan ont permis à leurs rivales d’enlever la première manche 21-13.

« La manière dont elles nous ont attaqués était un peu différente de ce qu’on avait vu d’elles dans le passé. Ça nous a juste pris un peu trop de temps avant de nous ajuster », a justifié Pavan au terme de la rencontre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sarah Pavan, vendredi

La deuxième manche a été plus serrée. La meilleure du duo depuis le début du tournoi, et de loin. Par leur intensité, leur jeu défensif et la variété de leurs attaques, elles ont bien failli forcer une manche ultime.

Elles se sont toutefois inclinées 26-24 devant des Brésiliennes résilientes et unies.

Dans la zone mixte, environ 10 minutes après la fin du match, Pavan était toujours en furie contre l’officiel. Sur le dernier jeu de la rencontre, lorsqu’elle a envoyé le ballon à l’extérieur, la Canadienne est convaincue que la Brésilienne au bloc a effleuré le ballon, ce qui aurait donné le point aux joueuses en rouge. L’arbitre en a décidé autrement.

« C’était une équipe expérimentée et les filles ne nous l’ont pas donné facile, a cependant reconnu Pavan, une fois revenue à ses esprits. Évidemment, la première manche ne s’est pas terminée comme nous le voulions, mais on a repris du rythme au deuxième. »

L’éveil de McBain

L’un des points positifs de cette défaite demeure la tenue McBain en deuxième manche.

De nature discrète et réservée, la joueuse de 25 ans a été immense dans les points les plus cruciaux, lorsque le match était sur la ligne. Elle a été efficace avec son placement de balle et ses smashs ont permis à son équipe de rester en vie trois fois plutôt qu’une dans la séquence de points supplémentaires.

Dans les gradins, les amateurs criaient « Molly, Molly ! » à répétition entre chaque réussite.

À quel point Pavan était-elle fière de sa jeune coéquipière, de 11 ans sa cadette ?

Elle a eu tout le mal du monde à y répondre. Une fois la question posée, un silence s’est imposé. Et des larmes ont coulé. « Je vais pleurer. Donne-moi une seconde », a répondu la grande blonde de six pieds et six pouces.

Loin d’être la plus loquace, McBain a pris le relais pour combler le silence.

« En tout cas, moi je suis vraiment fière de Sarah. À chaque point, elle est là pour moi, pour me guider, me dire quoi faire, où me placer et j’apprends tellement d’elle. Elle est excellente pour gérer toute l’intensité qui vient avec notre sport. Je m’améliore beaucoup à ses côtés », a-t-elle dit en regardant sa coéquipière comme pour lui passer le témoin.

« Molly s’est fait mettre dans une situation très particulière et exigeante, a poursuivi Pavan au sujet de sa nouvelle partenaire. Je ne peux même pas imaginer la pression qu’elle a dû ressentir lorsqu’elle est arrivée à ce niveau pour compétitionner contre les meilleures joueuses au monde. »

Unies en octobre dernier, les deux athlètes ont dû apprendre à se connaître rapidement, surtout dans le contexte où Pavan tente de rester au sommet de son art alors que le meilleur est derrière elle. Pour sa part, McBain vient tout juste de quitter les rangs universitaires et déjà elle doit faire ses marques rapidement sur le Beach Pro Tour.

« Je pense qu’elle garde son calme tellement bien. Et elle prouve qu’elle mérite d’être ici et donc je suis vraiment fière d’elle », a ajouté Pavan, avant que son entraîneur ne lui refile un mouchoir, pour essuyer ses larmes.

Ce top 12 devient leur meilleur résultat en tournoi Elite16 cette saison, en faisant abstraction de leur neuvième place au Challenge de Espinho, à la mi-juillet.