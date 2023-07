Melissa Humana-Paredes a empoigné le micro de l’animatrice de foule pour lancer ces mots d’amour aux 2000 personnes réunies sur le court central du parc Jean-Drapeau, samedi soir. La raison étant que Brandie Wilkerson et elle venaient de remporter leur match de quarts de finale. Elles ont toutefois été acclamées comme si elles venaient de décrocher l’or olympique.

Le parcours du duo canadien depuis le début du tournoi Elite16 ressemble néanmoins drôlement à celui auquel elle pourrait être confrontée si elles souhaitent mettre la main sur le Saint-Graal olympique, dans un an, aux Jeux de Paris.

Vendredi, elles sont sorties du groupe de la mort en ayant le meilleur sur les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy, quatrième équipe au classement mondial. Samedi après-midi, elles ont vaincu les Américaines Sara Hughes et Kelly Cheng, deuxièmes au monde, en trois manches de 21-19, 19-21 et 17-15, pour se sortir de la phase éliminatoire de la ronde des 12. Quelques heures plus tard, elles ont battu les Américaines Taryn Kloth et Kristen Nuss en trois manches de 21-15, 14-21 et 15-8, troisième équipe au classement, pour assurer leur place en demi-finale.

Il était clair, avant même le début du tournoi, que la 26e position occupée au classement par Humana-Paredes et Wilkerson, ensemble depuis octobre dernier, n’était pas représentative de leur talent et de leur rendement.

Battre ainsi coup sur coup trois membres du top 5 prouve qu’elles y ont leur place, comme l’a expliqué Humana-Paredes après la rencontre, sous les applaudissements et les cris des amateurs quittant le court central : « Ce tournoi aura été confrontant dans plusieurs aspects jusqu’à présent. Chaque fois, on a eu des adversaires coriaces devant nous et on est prêtes pour ça. Je pense qu’on a notre place ici, il n’y a aucun doute dans mon esprit. »

Un autre spectacle

La paire canadienne sait provoquer, saisir, et profiter de chaque grand moment. Si le soleil commençait à se coucher lorsque Humana-Paredes a planté le smash final, les favorites locales, elles, ont pratiquement touché les étoiles.

À certains moments, grâce à des récupérations spectaculaires en première manche, des blocs opportuns au deuxième acte ou des contre-attaques inattendues au troisième tiers, l’ambiance était complètement disjonctée. Le nombre de décibels frôlant presque celui émis par les monoplaces roulant habituellement sur le circuit Gilles-Villeneuve en juin.

« J’avais des frissons. La foule est responsable d’au moins deux ou trois points », avait souligné Humana-Paredes après leur première victoire de la journée. La tendance était certainement à la hausse dans leur second match.

« L’énergie de la foule est irréelle. C’est vraiment unique ce qu’on vit présentement », a confirmé Wilkerson, encore sous le choc.

Leur démonstration en troisième manche était irréprochable. Si la deuxième manche avait été frustrante en raison du jeu défensif exceptionnel de Kloth et Nuss, les Canadiennes n’auront rien laissé dans la manche ultime. Elles n’ont jamais tiré de l’arrière.

« On [les] a affronté tellement de fois, on se connaît par cœur. Le rythme a changé tellement souvent, a précisé Humana-Parades avant qu’un partisan ne lui lance un cri d’encouragement tellement senti qu’elle n’a pas eu le choix de le remercier. Je suis fière de la manière dont on a rebondi pour la troisième manche », a-t-elle poursuivi.

Un match de médaille

Pour la première fois du tournoi, les Ontariennes sont en mesure de terminer un match avant que la lune ne se pointe pour son quart de nuit. « Il y a encore de la lumière à l’extérieur, que se passe-t-il ? ! », a poussé Wilkerson en éclatant de rire lorsque la remarque a été faite.

« On pourra avoir une soirée pour se reposer au moins, et pour se préparer pour demain », a ajouté sa partenaire.

Justement, atterrir en demi-finale assure donc au duo canadien de disputer un match de médaille dimanche.

Leur premier défi sera de renverser Chen Xue et Xinyi Xia. Les Chinoises, des joueuses ayant le potentiel de créer une surprise aux prochains Jeux, dit-on, ont le vent dans les voiles à Montréal. Elles ont terminé au sommet de leur groupe en phase préliminaire.

« On ne les a jamais affrontés, a confirmé Wilkerson, mais on sait qu’elles trouvent des solutions facilement. On ne peut qu’avoir des attentes élevées à leur endroit. Ce sera une autre bataille extrêmement difficile, surtout dans un premier affrontement. »

D’ailleurs, juste avant leur dernier match, le meilleur duo au monde, les Brésiliennes Duda et Ana Patricia, a été battu. Le tableau s’ouvre donc quelque peu et les Canadiennes deviennent automatiquement les têtes de série les mieux classées toujours en vie.

« On est encore loin de notre objectif, mais on est là où on veut être, s’est réjoui Wilkerson. Je ne veux pas que ça s’arrête. »

Avant d’aller prendre un bain de foule, Humana-Paredes a lancé un message aux trois équipes restantes : « Ici, c’est notre maison, on s’y sent si bien. On est prêtes à accueillir n’importe qui ! »