Les meilleures équipes canadiennes étaient toutes en action en lever de rideau de la phase de groupes du tournoi Elite16 du Beach Pro Tour, jeudi soir, au parc Jean-Drapeau. Cependant, les favoris locaux ont eu de la difficulté à suivre le rythme imposé par leurs adversaires respectifs, si bien que les partisans ont été déçus trois fois plutôt qu’une.

Les meilleurs espoirs de la soirée reposaient sur les épaules de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. La foule animée a accueilli les Ontariennes comme des héroïnes lors de la présentation du dernier match du jour.

Sous des projecteurs bleus placés en bordure du terrain et un ciel dégagé dans lequel se tenait non loin les feux d’artifice de La Ronde, tous les éléments étaient réunis pour que la soirée se termine justement, en feux d’artifice.

Cependant, les Canadiennes faisaient face à Katja Stam et Raïsa Schoon. Les Néerlandaises sont positionnées au sixième rang du classement général. « C’est le genre de duel que tu obtiens quand tu es dans le groupe de la mort », a lancé Humana-Paredes au terme d’une défaite en deux manches de 21-17 et 22-20. Une défaite difficile à accepter, dans une certaine mesure, parce que ce match a été serré tout du long.

« C’était excitant, compétitif et dynamique », a commenté Wilkerson au terme de la rencontre.

Le début de match avait été endiablé, effectivement. Les attaques provenaient de toute part. Même si Wilkerson s’est démarqué avec un immense bloc et un smash opportun en fin de manche, deux fautes directes de suite des Canadiennes et un as de l’adversaire ont offert la manche aux Néerlandaises.

« Nous sommes fières de l’effort fourni, mais il y a certains éléments qu’il faudra arranger », a justifié Wilkerson.

Lors du deuxième acte, les visiteuses ont été sans faille en défense, répondant à toutes les attaques de leurs rivales et faisant avorter ainsi toute opportunité.

Les favorites ont dû piocher pour étirer la manche à sa limite, mais un smash final dans le filet de Humana-Paredes a mis fin aux hostilités.

« Elles ont exercé énormément de pression au service. Elles n’en ont pas manqué beaucoup et elles nous ont gardés sur le bout de nos orteils. Je ne crois pas que nous avons mal joué nécessairement et on sait qu’on est du même niveau », a expliqué Humana-Paredes en s’essuyant les jambes pour enlever le sable collé sur elle.

La paire canadienne a eu un long entretien avec son entraîneur, accroupi pour parler à ses joueuses, pendant que les gradins se vidaient.

Elles ont quitté le terrain au son des feux d’artifice, même si d’une certaine façon, elles auraient aimé qu’ils résonnent pour elles.

« Ça ne change pas notre état d’esprit. Ça peut juste nous donner plus de motivation. On apprend plus dans les défaites et on sait exactement sur quoi travailler à partir de demain. En fait, ça nous aidera sûrement d’avoir joué contre une excellente équipe d’entrée de jeu, car on est déjà dans le rythme », estime Humana-Paredes.

Humana-Paredes et Wilkerson auront la chance de se reprendre avec deux matchs vendredi.

Défaite pour Dearing et Schachter

Malgré une foule pour le moins hystérique à leur entrée sur le court central, les Canadiens Dan Dearing et Sam Schachter ont été vaincus en deux manches par la paire allemande formée de Nils Ehlers et Clemens Wickler.

Des pancartes sur lesquelles était inscrit « Damn Daniel », « Daniel is our man » et « God Dan » sortaient du lot dans les premières rangées, juste derrière la zone des favoris locaux en entame de match.

Les réjouissances ont toutefois été de courte durée pour la 34e équipe du classement général. Devant eux, des Allemands affamés et imperturbables. Les hommes en jaune pouvaient lire avec facilité la plupart des menaces offensives de leurs rivaux.

La neuvième paire au monde a également fait des siennes au service. Malgré un regain de vie en milieu de première manche, les Canadiens l’ont laissé filer au compte de 21-15.

L’histoire a toutefois été quelque peu différente à la reprise des activités, même si la fin a été similaire.

Dearing et Schachter ont profité d’erreurs de leurs opposants pour prendre une mince avance à la mi-manche.

Des services ratés ont cependant nui aux Canadiens. Les Allemands ont repris les devants grâce à une récupération spectaculaire de Wickler à 18-17.

À 20-20, Schachter a raté son service et au point suivant, Ehlers a bloqué un missile de Dearing au filet pour filer avec la victoire.

Pavan et McBain s’avouent vaincues

La tâche était colossale pour le nouveau duo canadien formé de Sarah Pavan et Molly McBain.

À leur premier match du tournoi, elles croisaient le fer avec les Américaines Taryn Kloth et Kristen Nuss, troisièmes au classement général, et les favorites locales se sont inclinées en deux manches.

Bien rodées depuis le début de la saison, les Américaines ont imposé leur style de jeu précis et incisif rapidement. Au moindre faux pas, elles font payer leurs adversaires. Nuss, d’ailleurs, a été exceptionnelle en placement de ballon. Sa coéquipière a été tout aussi efficace en réception.

Nuss a cependant été la véritable étoile du match. En dépit de ses cinq pieds et six pouces, elle n’avait que faire des six pieds et six pouces de Pavan au filet. À coups de pokey, cette touche effectuée avec le bout des doigts, elle n’avait qu’à envoyer le ballon par-dessus les bras allongés de Pavan et c’en était fait.

Après une première manche perdue au compte de 21-13, ç’a été la même histoire au deuxième chapitre. Le placement de ballon de Nuss en touche, au filet, en diagonale et en fond de terrain a étourdi les Canadiennes, visiblement impuissantes. Le match s’est conclu avec une manche de 21 à 12 en faveur des Américaines.