Les volleyeuses de plage canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes

PHOTO ANTHONY ANEX, ASSOCIATED PRESS

Il y a eu le Grand Prix du Canada, il y aura l’Omnium Banque Nationale et il y a le Festival Smash, l’hôte du tournoi Elite 16 du Beach Pro Tour. La Biosphère brillera comme un gigantesque ballon de volleyball, car les yeux du monde entier seront rivés sur ce tournoi mettant en scène l’élite internationale d’un sport convertissant progressivement d’innombrables fidèles.

Ils y seront presque tous. Tant chez les hommes que chez les femmes. Des médaillés olympiques, des champions du monde et des meneurs au classement général débarqueront au parc Jean-Drapeau. À compter de mercredi, tous se battront pour tenter d’enlever les grands honneurs du sixième tournoi Elite 16 de la saison, la catégorie de tournoi la plus prestigieuse après les Mondiaux.

Les préparatifs vont bon train, et l’île Sainte-Hélène se transformera en lieu de culte pour les adeptes de lunettes de soleil et de smashs gagnants.

Ce tournoi représente une occasion en or de mettre en lumière un sport déjà populaire au Canada, mais en déficit de reconnaissance, croit Marie-Andrée Lessard, ambassadrice de l’évènement.

« À l’échelle du développement, c’est une semaine inédite pour les jeunes qui vont pouvoir regarder ça et voir le meilleur niveau à l’international jouer dans notre cour », explique l’ancienne joueuse et Olympienne aux Jeux de Londres en 2012 lors d’une rencontre Zoom.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-ANDRÉE LESSARD Marie-Andrée Lessard, ambassadrice du tournoi de volleyball de plage du Beach Pro Tour à Montréal

Pour elle, l’objectif derrière la tenue d’un tel évènement est de « donner de la visibilité à ce sport », car « ensuite ça fera des petits, assurément ».

Après tout, c’est sans doute la meilleure carte de visite possible pour faire la promotion d’un sport ayant la cote notamment en Europe, où la majorité des tournois d’envergure sont disputés.

Non loin du deuxième arrêt de la ligne jaune, il y aura les meneurs au classement général, Duda Santos Lisboa et Ana Patricia Ramos chez les femmes, Anders Mol et Christian Sorum chez les hommes.

« Il y a des médaillés olympiques dans les qualifications. Dès le premier jour, ce sera un calibre super relevé. Il n’y a pas de meilleur niveau au monde. C’est une qualification olympique, donc les athlètes vont vouloir aller chercher des points pour se classer », poursuit Lessard.

En d’autres mots, les joueurs et les joueuses présents à Montréal seront également à Paris, aux Jeux olympiques, l’été prochain.

Il est primordial pour Lessard, dans son rôle d’ambassadrice, de bien faire comprendre aux amateurs comme aux néophytes à quel point la venue du Beach Pro Tour au Québec représente un immense privilège. D’autant plus que « ça fait longtemps qu’on n’en a pas eu chez nous ».

D’ailleurs, Lessard, aujourd’hui membre du Comité olympique canadien à titre de directrice principale des Jeux pour Équipe Canada, ne s’est pas fait tordre un bras pour agir comme représentante du tournoi dans les médias.

Le beach-volley c’est le plus beau sport ! C’est ma vie. C’est ce que j’ai mangé pendant 23 ans. C’est ma passion. Marie-Andrée Lessard, ambassadrice du Beach Pro Tour à Montréal

Les espoirs canadiens

Même si le sable, contrairement à la neige, ne coule pas nécessairement dans les veines des Canadiens, les joueurs d’ici ont représenté fièrement l’unifolié au cours des dernières années aux quatre coins de la planète volleyball.

Ils seront trois duos au Festival Smash à pouvoir jouer sous la bannière canadienne.

Les meilleurs espoirs de réussite résident néanmoins dans le jeu du duo composé de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson.

Déjà deux fois médaillées cette saison, les Canadiennes ont été réunies seulement au début de la saison dans le but de monter sur le podium aux Jeux olympiques de Paris dans un an.

Malgré cela, elles s’imposent déjà comme l’une des paires les plus menaçantes.

« C’est une opportunité que les gens ont de découvrir le volleyball de plage, mais surtout Melissa et Brandie », souligne Lessard.

Quand on a su qu’elles allaient jouer ensemble, on savait que ça allait faire de la magie sur le terrain, grâce à leur connexion et au respect qu’elles ont l’une pour l’autre. Marie-Andrée Lessard, ambassadrice du Beach Pro Tour à Montréal

D’après elle, les attentes à leur égard sont énormes : « On peut espérer rien de moins qu’un podium, si ce n’est pas la victoire. […] Et ce n’est même pas une pression additionnelle pour elles, parce qu’elles le savent. »

Au-delà de donner espoir à toutes les jeunes joueuses qu’il est possible d’atteindre ce calibre et cette qualité de jeu, Lessard préfère parler de leur capacité à offrir un bon exemple de saine réussite.

« Les deux sont des athlètes exceptionnelles. Mais en plus, ce que je trouve vraiment beau, c’est qu’on dit toujours dans le sport qu’il faut avoir de la hargne, que ça fasse mal, qu’il faut être méchant et agressif, mais elles nous montrent que c’est possible d’avoir du fun, d’avoir une belle relation. »

Sarah Pavan et Molly McBain chez les femmes ainsi que Sam Schachter et Daniel Dearing chez les hommes seront les autres équipes canadiennes.

Au milieu des gradins temporaires et de l’odeur de crème solaire dissipée dans l’air ambiant, il y aura du beau au parc Jean-Drapeau.

Une certitude sur laquelle il est facile de s’appuyer, car réunir la crème de la crème finit la plupart du temps par une recette réussie.