« Ouain, une grosse journée ! » a résumé Charles Paquet entre deux soupirs, samedi, à propos de sa 23e place de l’étape des Séries mondiales de triathlon présentée dans la ville portuaire de Sunderland, au Royaume-Uni.

Sportcom

L’athlète de Port-Cartier a conclu avec un chrono de 55 min 13 s cette course présentée en format sprint (750 m de natation, 21,3 km de vélo et 5 km de course à pied).

Satisfait de sa performance dans les eaux froides du port, Paquet a réussi à bien se positionner dans un parcours exigeant à vélo.

« On était séparés en deux pelotons pour quatre des cinq tours (du circuit), avec un écart de dix secondes. Des gens se faisaient décrocher à gauche et à droite. On a maintenu un rythme élevé et le parcours était très difficile, très technique, surtout avec le vent », a raconté le Québécois.

Il visait un classement parmi les quinze, voire les dix plus rapides samedi, mais une crampe au diaphragme l’a ralenti à la course à pied.

« Je n’ai pas été capable de courir à mon plein potentiel. C’est décevant, parce que j’étais bien placé à l’avant. Je peux retenir du positif malgré tout. Au début de l’année, je doutais un peu de ma natation, mais j’ai de bons résultats depuis quelques semaines, alors il y a au moins ça de bon ! »

Les Français Pierre Le Corre et Léo Bergère ont bataillé au sprint en fin de course. Le Corre a déchiré le ruban après un effort de 54 min 6 s, tout juste devant son compatriote. Le Néo-Zélandais Hayden Wilde, médaillé d’or aux mondiaux sprint il y a deux semaines, a accusé un retard de 15 secondes et a reçu le bronze.

Également de cette épreuve, le Canadien Brock Hoel a terminé 42e avec un temps de 58 min 4 s

Deux représentantes de la France ont aussi inscrit un doublé à l’épreuve féminine. Cassandre Beaugrand l’a emporté, tandis qu’Emma Lombardi (+18 secondes) a fini deuxième. L’Allemande Annika Koch (+24 secondes) a complété le podium.

Charles Paquet se préparera maintenant pour l’épreuve test des Jeux olympiques de Paris qui aura lieu le 27 août prochain.