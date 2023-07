Tournoi de Hambourg

Alexander Zverev atteint la finale

(Paris) L’Allemand Alexander Zverev n’a laissé aucune chance au Français Arthur Fils en s’imposant 6-2 6-4 samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Hambourg, joué sur terre battue, et se qualifie pour sa première finale depuis plus d’un an.