L’Ukraine assouplit sa politique de boycottage contre la Russie et la Biélorussie

(Kyiv) L’Ukraine a indiqué qu’elle n’interdira plus à ses athlètes d’affronter des Russes et des Bélarusses qui participeront à des évènements sportifs « sous bannière neutre », un geste significatif qui laisse croire que sa politique de boycottage sera assouplie – à un an de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.