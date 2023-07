La Québécoise Olivia Baril s’est invitée parmi les dix coureuses les plus rapides de la huitième étape du Tour de France, dimanche, un contre-la-montre de 28,8 kilomètres qu’elle a conclu au septième rang à Pau.

luc turgeon Sportcom

La cycliste de la UAE Team ADQ a terminé l’épreuve finale du Tour à 1 minute et 18 secondes de la gagnante, Marlen Reusser, de la Suisse.

Membre de l’équipe SD Worx, Reusser a signé un temps de 29 min 15 s Elle a devancé ses coéquipières Demi Vollering et Lotte Kopecky de 10 et 38 secondes.

Vollering a tout de même célébré en fin de journée, toute vêtue de jaune, alors que Kopecky est arrivée deuxième au classement général (+3 minutes 3 secondes). La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), a suivi à seulement 21 centièmes de seconde de la deuxième marche du podium.

Pour Olivia Baril, sa septième place du contre-la-montre individuel représente son meilleur résultat de ce Tour de France.

« Je suis contente parce que j’essaie de me spécialiser en vue des Jeux olympiques, a-t-elle précisé à Sportcom. Je n’étais pas stressée et je me sentais correcte durant l’échauffement, puis vraiment bien quand je suis partie. Je voulais bien faire, mais c’est au-delà de mes attentes. »

Son équipe avait mis beaucoup d’efforts sur la préparation de cette épreuve, dans les méthodes d’entraînement comme le peaufinement de l’équipement. Le trajet de 28,8 kilomètres convenait aussi très bien au style de Baril.

« C’était très technique, ce qui m’avantage vu que je roule beaucoup en vélo de contre-la-montre. Une petite bosse pour le fun, c’était bien ! »

Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-TIBCO-SVB) a quant à elle pris le 53e rang (+3 minutes 8 secondes) dimanche. Simone Boilard (St Michel – Mavic – Auber93) et Clara Émond (Arkéa) ont fini 57e (+3 minutes 14 secondes) et 89e (+4 minutes 5 secondes), respectivement.

Clara Émond a conclu le Tour de France au 23e rang du classement général, à 25 minutes 5 secondes. Olivia Baril la suit de près au 29e échelon, tandis que Simone Boilard et Magdeleine Vallières-Mill pointent en 34e et 97e places.

« On a bien travaillé en équipe, mais on a eu quelques malchances avec Veronica (Ewers) qui a chuté à la sixième étape », a souligné Vallières-Mill, qui avait alors ralenti pour attendre la coureuse protégée de sa formation. L’Américaine s’est fracturée une clavicule et a dû abandonner par la suite.

« On a perdu notre chance au cumulatif, mais on a continué de se battre. Je suis contente, l’ambiance était superbe ! De voir les partisans et les petites filles nous encourager, c’était vraiment un super beau Tour. »