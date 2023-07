(Spa-Francorchamps) Max Verstappen a enregistré une huitième victoire de suite et une 10e cette saison en remportant le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, dimanche.

Associated Press

Le champion des pilotes en titre a devancé son coéquipier Sergio Perez par 22,3 secondes, offrant un doublé à l’écurie Red Bull. Verstappen a fait un pas de plus vers un troisième titre de suite et vers son propre record de 15 victoires lors d’une même saison, établi en 2022.

Verstappen détient une avance de 125 points devant Perez après seulement 12 courses. Son prochain objectif est d’égaler le record de neuf triomphes consécutifs de Sebastian Vettel. Il pourrait réussir l’exploit chez lui aux Pays-Bas, lorsque la saison reprendra l’action, le 27 août.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a terminé troisième pour obtenir un troisième podium cette saison. Lewis Hamilton, de l’écurie Mercedes, et Fernando Alonso, chez Aston Martin, ont complété le top 5.

PHOTO STEPHANIE LECOCQ, REUTERS Sur le podium : Sergio Perez, Max Verstappen et Charles Leclerc

Le coéquipier de Hamilton, George Russell, a pris le sixième échelon, suivi de Lando Norris (McLaren), d’Esteban Ocon (Alpine), du Québécois Lance Stroll (Aston Martin) et de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) dans le top 10.

Leclerc s’est élancé de la position de tête devant Perez, avec Hamilton et le pilote Ferrari Carlos Sainz fils derrière eux. La recrue de McLaren Oscar Piastri était sur la troisième ligne en compagnie de Verstappen, qui avait été le plus rapide vendredi, mais qui a écopé une pénalité de cinq places en raison d’un changement de boîte de vitesses.

« Il fallait simplement survivre au premier tour. Je voyais que c’était très serré, a mentionné Verstappen. J’ai auparavant été dans cette position alors je me tenais loin de tout ça et ç’a fonctionné. À partir de là, j’ai effectué les bons déplacements. »

L’an dernier, Verstappen était parti du 14e rang pour remporter la course en Belgique. La tâche semblait encore plus facile de la sixième position, alors qu’il a devancé Perez au 17e tour pour se diriger vers une 45e victoire en carrière.

Red Bull a accentué son record à 13 victoires consécutives, en incluant la dernière course de la saison 2022.

Hamilton est rentré aux puits à l’avant-dernier tour et son changement de pneus a porté ses fruits. Il a volé à Verstappen le point supplémentaire remis au pilote ayant réussi le tour le plus rapide.

Il s’agit d’un autre week-end impeccable pour Verstappen, qui a dominé la course sprint de samedi. Le seul problème fut d’autres querelles à la radio avec l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase. Les deux hommes ont continué leurs prises de bec de vendredi, lors des qualifications.

« N’oublie pas Max, utilise ta tête s’il vous plaît », a dit Lambiase à Verstappen lorsqu’il a demandé pourquoi Perez effectuait un changement de pneus au 14e tour.

Avec des prévisions de pluie, Verstappen est rentré aux puits au tour suivant et il est sorti à environ deux secondes de Perez. Quelques minutes plus tard, il a dépassé Perez et, comme ce fut souvent le cas cette saison, le reste n’était qu’une question de maîtrise.

Pendant ce temps, Perez s’est engagé à rester sur le podium pour le reste de la saison.

« Ç’a été un peu difficile, a déclaré le Mexicain de 33 ans. J’ai vraiment besoin de cette pause estivale, ç’a été vraiment intense. Je reviendrai très fort pour Zandvoort. »

Les conditions étaient sèches pour le départ de la course, en contraste frappant avec les deux jours précédents, qui ont été touchés par de fortes pluies sur le circuit de sept kilomètres à Spa-Francorchamps.

Leclerc, qui a remporté sa première course de Formule 1 ici en 2019, a connu un bon départ, mais le rythme supplémentaire de Perez a rapidement placé le Mexicain en tête. Verstappen a gagné deux places pour se classer quatrième après que Sainz eut heurté Piastri au premier virage.

Piastri a dû abandonner tandis que Verstappen a dépassé Hamilton au sixième tour. Le Néerlandais a fait le même coup à Leclerc, trois tours plus tard, et il n’a fait qu’une bouchée de Perez juste avant que la pluie tombe brièvement.

De bons dépassements d’Ocon ont fait passer le Français de la 10e à la huitième position dans les derniers tours.

Ce fut une fin hâtive pour Piastri, qui avait impressionné avec une deuxième place lors de la course sprint de samedi.

Une mauvaise journée pour Sainz l’a vu abandonner au 25e tour et Leclerc l’a dépassé au classement des pilotes.

« Bien sûr, la course a été bonne de mon côté. C’est dommage pour Carlos, car nous avions un bon rythme, a analysé Leclerc. Quand vous regardez les Red Bulls, nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Après la pause de la Formule 1, il restera 10 courses, mais la majeure partie de la compétition pour les places au classement se déroulera derrière Verstappen.

Alonso possède une avance d’un point devant Hamilton au troisième rang. Leclerc et Russell se retrouvent à égalité et Sainz accuse sept points de retard derrière eux.